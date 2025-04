Esta semana llega el Festival Costa Sonora, el evento de música urbana más relevante de la provincia de Alicante

Alicante acogerá este viernes y sábado 2 y 3 de mayo el mayor festival urbano de la provincia, con los conciertos de referentes nacionales en los géneros trap, rap y reggaeton, como RVFV, Hard GZ, Sticky M.A., Kidd Keo o Marina Reche, entre otros El Festival Costa Sonora se encuentra a las puertas de dar comienzo a la edición de 2025. Por delante esperan dos jornadas, tanto el viernes como el sábado, repletas de grandes actuaciones coincidiendo con la festividad del puente de mayo.

El evento acogerá los conciertos de algunos de los mayores referentes de la música urbana en la actualidad, como RVFV, Hard GZ, Sticky M.A., Kidd Keo, Marina Reche, Lucho RK, Xavibo o MVRK, entre los más de veinte artistas que pasarán por el escenario Vibra Mahou.

Una cita imprescindible para los amantes de los sonidos urbanos más actuales, en una producción de primer nivel que tendrá lugar en el recinto Multiespacio Rabasa de la ciudad de Alicante.

La experiencia irá más allá del plano musical, gracias a una completa propuesta para que el festival sea el punto de encuentro de jóvenes procedentes de toda la geografía nacional. Y todo ello acompañado del buen tiempo que hace gala en esas fechas en la capital de la Costa Blanca.

Costa Sonora celebrará 4 años de música urbana de la mano de la promotora Farándula, tras la celebración de Farándula 2022, Negrita Alicante 2023 y 2024, con la puesta en marcha del nuevo proyecto Costa Sonora 2025.

Una edición con dos jornadas intensas de conciertos

El Festival Costa Sonora contará con grandes referentes de la música urbana para la edición de 2025.

RVFV con su singular mezcla de trap, reggaeton y flamenco, Hard GZ, referente del panorama musical urbano español, Sticky M.A., de actualidad con su inconfundible rap cloud, Kidd Keo, pionero del género trap en España, Marina Reche presentando su nueva gira 'Lo He Intentado Tour', el grupo de artistas Disobey con su personal mezcla sonidos trap, drill y electrónica, o MVRK con la primera gira de su carrera, serán algunos de los nombres propios de esta edición del festival.

Junto a ellos no faltarán a la cita artistas como Lucho RK, Xavibo, C Marí, John Pollón, L'Haine, Yung Sarria y Alvama Ice.

Además, el festival dispondrá de un escenario destinado a las actuaciones de los dj's Alex Selas, Aston Reed, Dani Grove, Isidro Dj, José López, Miguel Roma, Mitch Van Stavaren, Pablo Músico, Rude y Tiger Fighter.

Con un cartel variado y vibrante, el Festival Costa Sonora no sólo marca el inicio de la temporada de festivales, sino que promete ser un evento inolvidable para todos los asistentes.

Disobey, los últimos artistas en sumarse al cartel

Nacidos en internet y combinando actitud, estilo y creatividad para ofrecer algo único que trasciende géneros y etiquetas, Disobey es un colectivo disruptivo que redefine las reglas de la música urbana y la cultura juvenil.

Con influencias del pasado y una visión moderna, Disobey no solo hace música: crea un movimiento que conecta directamente con sus fans, los "disobabys", quienes comparten su energía y autenticidad. Son el choque perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo, y están decididos a marcar un antes y un después en la escena cultural.

Últimas entradas disponibles para el Festival Costa Sonora 2025

En la web www.costasonora.es se encuentran a la venta las últimas entradas disponibles en sus diferentes modalidades, bien sean las entradas de día, el abono general, los abonos vip y frontstage. Además, la página web ofrece toda la información acerca del festival.