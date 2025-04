​Optimiza los suministros de tu comercio

Ser emprendedor no es fácil, además de la burocracia que conlleva, hay que ganarse a los clientes, tratar con proveedores y tu vida discurrirá de “cara al público”. Para hacer que todo esto valga la pena, vamos a darte unos consejos que harán que tu negocio avance con paso firme y saques provecho a cada euro invertido.

La energía como columna vertebral



Tener un comercio supone, entre otras cosas, afrontar una serie de gastos mensuales tanto fijos como variables. Una de las tareas que debemos afrontar como emprendedor/a es controlar y revisar constantemente estos gastos. Posiblemente, no sea la faena más divertida, pero el ahorro resultante es un beneficio que bien vale el tiempo que le dediques. Los costes energéticos son parte importante de la columna vertebral de estos gastos, ya que sin electricidad es muy probable que tu negocio no pueda funcionar. Negocia con tu compañía, tantea a la competencia, solicita un estudio personalizado y busca una tarifa de luz para comercios que tenga en cuenta tus horarios y hábitos de consumo.

La temperatura ideal en el trabajo

Según la normativa, la temperatura ideal en los locales de uso comercial será de 19 ºC en los recintos calefactados y no inferior a 27 ºC en los refrigerados. Pero más allá de lo que marca la ley, cada local es un mundo y factores como la orientación, el aislamiento o el tipo de actividad influyen considerablemente en el consumo. Recuerda que, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), por cada grado que incrementemos la temperatura, aumentamos en un 7 % el importe de nuestra factura de la luz.

¿La buena noticia? Puedes tomar decisiones que marquen la diferencia como programar los sistemas de climatización, apostar por la aerotermia o invertir en el aislamiento de puertas y ventanas. Estas medidas no solo reducen el gasto, además convierten tu comercio en un espacio más agradable y sostenible, incluso en verano con la llegada de las olas de calor.

Conectividad a medida para tu comercio

Tener una buena conexión a Internet ya no es opcional: es imprescindible para gestionar pagos, actualizar tu inventario online, coordinar pedidos o monitorizar tu consumo. Por suerte, hoy existen tarifas diseñadas específicamente para todo tipo de negocios (autónomos, pymes, grandes empresas…), con precios competitivos y velocidades adaptadas al día a día de tu comercio.

La mayoría de las operadoras ofrecen la posibilidad de contratar tarifas de móvil y fibra juntas con un ahorro considerable. Algunas, incluso cuentan con distintas tarifas en función del número de empleados o regalan terminales. Revisa las ofertas disponibles a fin de comparar condiciones (permanencia, velocidad, servicios incluidos…) y valora cuál encaja mejor con tu actividad.

En cualquier caso, si te has embarcado en la aventura de emprender, revisa periódicamente tus facturas y llama a tus proveedores cada año para enterarte de las nuevas ofertas disponibles. Tu bolsillo te lo agradecerá.