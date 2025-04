¿Qué busca el turista nacional vs el internacional en un alquiler vacacional?

El auge del alquiler vacacional en España ha transformado profundamente la forma de viajar y ha impulsado la diversificación de destinos, atrayendo tanto a visitantes nacionales como extranjeros. En este contexto, las agencias de viajes especializadas como Vacalia han ampliado su catálogo de viviendas turísticas en provincias emblemáticas como Mallorca, Alicante, Sevilla o Menorca, adaptándose a las tendencias del sector.

El análisis de las reservas revela una clara divergencia en los hábitos de planificación: mientras el turista internacional anticipa con meses sus estancias, el nacional tiende al comportamiento de última hora ("last minute"), centrado en "cazar" ofertas atractivas y en realizar escapadas espontáneas.

La elección de destinos y el momento de reserva no son detalles menores, sino factores clave en la configuración del actual mercado vacacional.

Diferencias de comportamiento Aunque pueda parecer que no existen grandes distinciones entre los turistas nacionales e internacionales, el Informe Sectorial sobre Turismo identificó disparidades relevantes en sus hábitos de viaje.

Según este estudio, el turista español tiende a reservar en el último momento y suele optar por escapadas cortas, especialmente durante fines de semana o puentes. Su estancia media se sitúa en los 3,7 días. Por su parte, el turista internacional destaca por su capacidad de planificación, con reservas hechas con antelación y estancias prolongadas, que alcanzan los 7,4 días.

La estacionalidad fue otro aspecto relevante. El turismo nacional mostró una tendencia a distribuir sus viajes a lo largo del año, aunque con picos marcados en verano, mientras que los turistas internacionales mantuvieron una pauta más regular en sus desplazamientos. En términos de gasto, los residentes invirtieron una media de 174 euros por viaje frente a los más de 1.000 euros de los foráneos, quienes gastaron una media de 146 euros al día.

Estas diferencias no solo reflejan el tipo de alojamiento elegido, sino también el propósito y duración del viaje.

Vacalia, una plataforma adaptada a cada tipo de viajero Empresas del sector como Vacalia han sabido adaptar su propuesta a ambos perfiles de usuario, integrando ofertas mensuales y descuentos exclusivos en todo tipo de alojamientos: villas, apartamentos, casas rurales o agroturismos en ubicaciones muy valoradas. Desde las playas de Ibiza hasta los pueblos del interior valenciano, la plataforma permite elegir opciones flexibles, accesibles y bien comunicadas.

El turista nacional, tradicionalmente más receptivo a los chollos de temporada, encuentra aquí oportunidades de última hora adaptadas a su estilo de viaje. Por otro lado, el público internacional, más previsivo, tiene a su alcance alojamientos cuidadosamente seleccionados con meses de antelación y ventajas por reserva directa.

Con ello, se consolida una oferta vacacional que permite satisfacer expectativas muy diversas sin comprometer calidad ni presupuesto.