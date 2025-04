WAH Show propone celebrar el Día de la Madre con una experiencia única en Madrid

Hay regalos que se olvidan, pero otros quedan grabados para siempre. "Este Día de la Madre, sorpréndela con una experiencia única en WAH Show Madrid, el plan que está arrasando en Europa por su explosiva combinación de música en vivo, gastronomía internacional y una puesta en escena de primer nivel" La música conecta, emociona y transporta a los momentos más felices de la vida. Por eso, no es casualidad que una de las frases más escuchadas tras vivir la experiencia de WAH Show sea: "tengo que volver con mi madre".

WAH Show no es solo un espectáculo: es un viaje sensorial que despierta todos los sentidos. Y no hay mejor compañía para vivirlo que ella.

En el mes del Día de la Madre, WAH invita a celebrarlo de una forma inolvidable y compartir un momento que quedará en la memoria para siempre.

El mejor plan para quienes celebran en Madrid

Este año, el Día de la Madre coincide con el puente de mayo, convirtiéndose en la ocasión perfecta para hacer algo diferente en la capital. WAH Show se posiciona como la mejor opción tanto para quienes visitan Madrid como para quienes se quedan y buscan una experiencia distinta.

Desde el primer momento, cada detalle está diseñado para sorprender:

Un espectáculo que lo cambia todo – Más de 40 artistas en escena, efectos visuales sorprendentes, una pantalla LED de 200m² y sonido envolvente 360º que sumerge al público en un viaje musical inolvidable.



Un recorrido gastronómico de otro nivel – Sabores del mundo en su Food Hall, menús gourmet en "El Cielo" y actuaciones en vivo desde el primer brindis.



Música que conecta generaciones – Grandes temas del rock, pop, ópera, flamenco, electrónica, versionados de forma impactante, capaces de emocionar a públicos de todas las edades.



La celebración continúa en La Catedral – DJs, cócteles premium y espectáculos en directo en un ambiente vibrante.

Una experiencia para cualquier ocasión

WAH Show es también la opción ideal para todo tipo de celebraciones: desde cumpleaños o aniversarios hasta planes en pareja o reuniones familiares. Su formato flexible y opciones VIP permiten adaptar la experiencia a cada visitante, haciendo que cada celebración sea única.

Además, es un escenario inmejorable para eventos corporativos y grupos, ofreciendo una propuesta creativa e innovadora que transforma cualquier encuentro en una auténtica celebración.

Fechas, horarios y entradas

WAH Show estará disponible durante todo el mes de mayo, incluyendo los días festivos, con horarios pensados para adaptarse a cualquier plan:

De jueves a sábado : inicio a las 19:30 h



Sábados y domingos: inicio a las 13:30 h

Duración aproximada: 5 horas de experiencia

Las entradas están disponibles a partir de 41 €, con opciones VIP desde 91 €. También existen paquetes personalizados para grupos y celebraciones especiales, gestionados por un equipo especializado.

'Este Día de la Madre, el mejor regalo es compartir una experiencia inolvidable'.

"Dicen que cuando compartimos una experiencia con nuestra madre, es porque nos ha tocado el alma. Y es que la música tiene el poder de emocionarnos, unirnos y llevarnos a revivir recuerdos con quienes más amamos. En este Día de la Madre, WAH Show invita a regalar momentos compartidos, música en vivo y emociones a flor de piel".

