TORT lanza una ambiciosa ronda de inversión para abrir dos nuevas tortillerías y consolidar su expansión en 2025

La marca que ha reinventado la tortilla de patatas busca socios inversores para acelerar su crecimiento y llevar su concepto a nuevos barrios de Barcelona y Madrid En un contexto de crecimiento continuo del sector foodtech y de la restauración organizada, la franquicia TORT ha iniciado una ronda de inversión con el objetivo de abrir dos nuevas unidades en Barcelona y Madrid bajo un modelo de gestión 100% operado por la central. Esta fórmula permite a los inversores participar de un negocio rentable, viral y con un formato de inversión pasiva, sin necesidad de implicación operativa directa.

Con una inversión mínima desde 10.000 €, TORT ofrece una oportunidad diversificada y segura en un mercado que no deja de crecer. La ronda contempla un capital objetivo de 100.000 € para la apertura de dos nuevos locales.

Producto y modelo de negocio: optimización y escalabilidad

TORT ha revolucionado la manera de consumir tortilla de patatas, convirtiéndola en un producto gourmet, urbano y altamente demandado. La marca ha ganado notoriedad gracias a su producto estrella: la tortiburger, una hamburguesa de tortilla de patatas que ha conquistado tanto a clientes tradicionales como al público más joven.

No obstante, TORT va más allá de un solo producto. Su carta incluye tortillas individuales, menús completos, opciones para compartir y también propuestas vegetarianas. Todo esto con una preparación estandarizada, alta rotación y bajos costes operativos.

El modelo se adapta perfectamente al consumo en local, take away y delivery, con acuerdos activos con Glovo y Uber Eats que refuerzan el canal digital y aseguran un flujo constante de ventas.

Un negocio probado, con alta rentabilidad y retorno estimado en menos de 24 meses

TORT ya cuenta con dos establecimientos operativos en Barcelona y más de 600 tortillas vendidas a la semana. Con presencia en medios, fuerte impacto en redes sociales y una identidad de marca clara y viral, TORT ha demostrado su solidez y proyección.

El modelo de franquicia está diseñado para ser replicable, sencillo de implementar y optimizado para inversión. El retorno estimado es superior a 3X en 24 meses, con posibilidad de ampliación futura en nuevas ubicaciones y ciudades.

2025, el año de la consolidación de TORT como franquicia de éxito

La historia de TORT ha aparecido en medios como La Vanguardia, Time Out o Emprendedores, que han destacado su capacidad para innovar dentro de un sector tan maduro como el de la tortilla. Su modelo de franquicia es el primero especializado en este producto, con un formato compacto, adaptable a barrios urbanos y diseñado para operar con mínimos recursos humanos y máxima eficiencia.

"El mercado de las franquicias de tortillas está en auge. TORT ha logrado innovar y ganarse la confianza tanto de consumidores como de inversores", afirma Pol González, fundador de la marca.

Con este lanzamiento, la marca abre la puerta a nuevos socios que buscan un modelo de inversión alternativa en restauración con recorrido, autenticidad y alta rentabilidad.

Sobre TORT

TORT es la primera franquicia de tortillerías especializada en productos de alta rotación con modelo street food. Su innovador formato combina tradición y actualidad en una propuesta viral, una operativa optimizada y un branding rompedor que está revolucionando la tortilla de patatas en España. Con experiencia ya testada en Barcelona y en franquiciados, TORT ha sido elegida como una de las franquicias con más proyección del 2025.