​Experimentación con animales y sadismo

Cada 24 de abril se celebra el Día Mundial del Animal "de Laboratorio" implicando una profunda reflexión acerca de las torturas a las que han sido sometidos millones de animales causándoles un daño físico y psíquico, privándolos de su derecho a la vida y la libertad.



Por ello, durante el día de hoy diferentes activistas por la liberación animal informarán de la realidad de los laboratorios y la gran estafa que supone esta industria. Incluso la FDA afirma que más del 90% de los experimentos con animales luego no son aplicables a humanos.



El 8 de abril de 2021, la ONG Cruelty Free International divulgó un vídeo que mostraba el maltrato sistemático de los animales en Vivotecnia, un laboratorio que conmovió a la sociedad y cuya investigación debe servir para hacernos ver la realidad que se esconde tras los laboratorios y necesidad de dejar de financiarlo. Además de todas las torturas físicas, se pudo observar el sadismo de las personas que usan animales.

Cabe recordar que ese laboratorio recientemente había sido "supervisado" y pasó la inspección. Frases como: "Me cago en el puto perro", "Déjale que se rompa la columna, no pasa nada", "¡Cerda psicópata!", "¿No es más fácil y económico pegarle un cogotazo?", "Como Hitler, pasajeros al tren",... muestran la absoluta falta de empatía hacia unos animales que viven instaurados en el terror y la desesperación, como podemos apreciar, sin ningún lugar a dudas, en sus expresiones faciales, gestos y vocalizaciones.

Sin embargo, esta no es la realidad puntual en un laboratorio, todos y cada uno de ellos torturan a las víctimas involuntarias de este cruel e inútil negocio.

LA CIENCIA DEBE IR DE LA MANO DE LA ÉTICA

La ciencia nos demuestra que la experimentación animal, además de aberrante en todas sus formas, no sirve ni servirá para investigar o curar distintas enfermedades humanas. Así ocurre porque tanto la transmisión como el desarrollo y el cuadro clínico general no se produce igual en los animales.

En el día del animal "de laboratorio", las personas activistas reivindicamos el desarrollo de alternativas a la experimentación animal.

No hay nada de coherencia en criar, manipular y ejecutar animales como si fueran objetos desechables. Así se practica porque los animales de todo el mundo son legalmente esclavos, además de que así nos lo normalizan desde la infancia mediante la constante manipulación.

Los animales son sistemáticamente maltratados y ejecutados en pruebas que testan la toxicidad de los cosméticos, los productos de higiene y limpieza, el tabaco, los alimentos, los medicamentos, etc. Son gaseados, envenenados, expuestos a radiación, mutilados, se les aplica sustancias irritantes en la piel y en los ojos, se les priva de comida, agua y sueño. Y esto es solo un número limitado de ejemplos del martirio que sufren y que solamente tú puedes evitar.

En el caso de los perros, el motivo principal por el que los Beagles suelen ser utilizados para los experimentos es porque son animales muy dóciles, manejables por su tamaño y en muy pocas ocasiones muerden, así lo dicen varias revistas científicas.

Trabajadores haciéndose selfis y macacos en deplorables condiciones, enfermos, heridos y mutilados aparecían en una reciente investigación a Camarney SL, en Camarles (Tarragona), siendo el mayor centro de distribución y experimentación de primates en Europa.

Desde 2003 ha importado más de 30.000 macacos de cola larga desde Mauricio y más de 7.000 desde Vietnam, según los datos recopilados por Abolición Vivisección, que ha conseguido además nuevas imágenes de los macacos explotados en este negocio a costa del tormento animal.

Una de las personas que más años lleva denunciando la gran mentira de la experimentación con animales es Javier Burgos, que fue entrevistado por el poeta antiespecista Ángel Padilla:

"Los dos problemas principales son que, primero, el público no tiene idea de lo que ocurre en los laboratorios y centros de 'investigación científica' ya que solamente los 'investigadores' tienen acceso a ellos. Los vivisectores los protegen muy celosamente porque saben que si la gente viera el inimaginable horror que se esconde de puertas adentro, habría una revolución", señala en la entrevista.

"El segundo problema, el mucho más difícil y complicado, es que la gente está convencida de que, en general, tanto los experimentos con animales (animal experimentation), como las pruebas de fármacos y productos químicos de todo tipo con animales (animal testing) han sido y siguen siendo inmensamente beneficiosos para la humanidad. Y es aquí donde radica el problema. Los grandes poderes médicos, químicos, farmacéuticos y casi todos los demás poderes económicos que rigen el mundo han realizado una gran labor convenciendo a la totalidad de la humanidad (sí, la totalidad) de que la vivisección es esencial y que salva vidas humanas", señala Burgos.

ALTERNATIVAS A LA EXPERIMENTACIÓN CON ANIMALES

"A pesar del gran esfuerzo realizado en los últimos años para buscar métodos alternativos que puedan suplir a los ensayos con animales, todavía es escasa e insuficiente la cantidad de estos procedimientos homologados por los organismos reguladores. Es difícil su implantación porque, principalmente, hay cierta reticencia para su total aceptación y, además, porque debe pasar algún tiempo desde que se desarrolla un método hasta que es validado y posteriormente aceptado por las diferentes Administraciones. En este sentido, y como es habitual, la legislación va muy por detrás del avance social, que exige la erradicación de la experimentación con animales y del avance científico, que lo permite", explica Rosa Más, bióloga de la plataforma Defensa Animal.

"Ya es una realidad que el desarrollo de la investigación biomédica permite que muchos estudios que hasta hace algunos años solamente podían realizarse con animales hoy puedan hacerse in vitro, mediante nanotecnología, modelos informáticos, etc., aportando una mayor y más exacta información sobre la anatomía y la fisiología del ser humano, de las sustancias y procesos que producen alteraciones o de las enfermedades y de su evolución, sin tener que someter a los demás animales a crueles y obsoletos experimentos, cuya posible desaparición está cada vez más cerca", opina la bióloga.

Y zanja explicando: "Es necesario exigir a los organismos públicos mayor inversión de recursos en la investigación, creación y desarrollo de protocolos éticos que, además, redundan en beneficio de la Humanidad por ser mucho más minuciosos y exactos, garantizando una mayor seguridad en los productos químicos y en los procedimientos terapéuticos aplicados, tanto en la industria como en farmacología, medicina y veterinaria".

La experimentación animal solamente es un negocio cruel, contaminante e inútil, que se mantiene a base de mentiras y regaderos de subvenciones.

Lo mínimo que se puede hacer desde ya es comprar productos que no hayan sido testados en esta sádica industria ni contengan nada de origen animal.

Cuando se trata de respetar a quienes nos rodean, lo que debemos tener en cuenta es su capacidad de tener experiencias positivas y negativas, como el placer, la satisfacción y el sufrimiento. Por lo tanto, si los animales pueden sufrir y disfrutar, debemos respetarlos y no hacerles daño.

A lo largo de las décadas, el veganismo ha evolucionado y ha ganado popularidad en todo el mundo, atrayendo a personas por motivos éticos, además de que respetar a todas las especies de animales por igual también evitaría (de manera muy sencilla) la mayor causa de la crisis climática, problemas de salud o hambre en el mundo.

Por todo ello, es necesario que evites utilizar a los animales, pues no hay ninguna necesidad y así nos lo hace saber la ética más básica.



Como decía al principio, hoy 24 de abril se celebra el Día mundial del animal "de laboratorio" y durante este y los demás días se seguirá denunciando el uso de animales y cómo las industrias utilizan el poder para engañarnos.