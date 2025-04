Milano Cosmetics y Tormo Franquicias Consulting lideran una nueva era en el sector capilar con un modelo 360° sin precedentes

La marca italiana que fabrica en Europa reduce un 60% los costes de sus franquiciados y ya suma más de 700 centros en 10 países Mientras el sector de la belleza busca nuevas fórmulas para atraer clientes e inversores, Milano Cosmetics se alía con Tormo Franquicias Consulting para impulsar su expansión nacional con un modelo de franquicia 360º, que no solo es rentable y flexible, sino que está completamente integrado desde la formulación del producto hasta su venta en centros propios.

Este modelo, conocido como sistema de negocio 360°, convierte a Milano Cosmetics en la única marca del mundo en el sector de la coloración capilar y cuidado del cabello que controla toda la cadena de valor, sin intermediarios. Desde sus laboratorios en Italia hasta sus franquicias repartidas en Europa y América Latina, la compañía ofrece una experiencia directa, coherente y personalizada tanto al franquiciado como al cliente final.

Con más de 1 millón de servicios capilares anuales, una red de 700 centros operativos y presencia consolidada en más de 10 países, Milano Cosmetics se posiciona como un actor disruptivo en un mercado cada vez más exigente en términos de innovación, sostenibilidad y cercanía al consumidor.

"No solo hablamos de activos naturales y resultados visibles, sino también de imagen. En Milano Cosmetics, los cosméticos son sinónimo de seducción y belleza. Esa percepción diferencial es lo que nos sitúa por encima de muchas marcas del mercado"- destaca David Domínguez, responsable de expansión de la marca en España.

Una franquicia que fabrica lo que vende: el factor diferencial

A diferencia de otras marcas del sector, Milano Cosmetics fabrica todos sus productos en Europa, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Esta ventaja competitiva garantiza la eficacia de sus fórmulas, la trazabilidad completa del proceso y, sobre todo, permite a sus franquiciados acceder a productos exclusivos con precios hasta un 60% más bajos, lo que se traduce en márgenes de ganancia significativamente más elevados.

Además, Milano Cosmetics no cobra fees de entrada ni porcentajes sobre la facturación, lo que representa un gran atractivo frente a otras franquicias del sector. Esta política permite al franquiciado centrarse en la rentabilidad de su negocio desde el primer día, sin costes ocultos.

El resultado es un ecosistema empresarial autosuficiente que maximiza la rentabilidad y fideliza al cliente desde el primer contacto con la marca.

Modelos de franquicia adaptados a todos los perfiles de emprendedores

Consciente de la diversidad de perfiles que atrae el sector de la belleza, Milano Cosmetics ofrece modelos de franquicia flexibles, adaptados a diferentes ubicaciones y tipos de emprendedores:

Centro Profesional: Dirigido a estilistas que desean abrir su propia peluquería, con una inversión inicial reducida y el respaldo de una marca internacional.

Dirigido a estilistas que desean abrir su propia peluquería, con una inversión inicial reducida y el respaldo de una marca internacional. Salón de Gran Tamaño: Pensado para ubicaciones en poblaciones medianas y grandes, con un enfoque en la rentabilidad y la gestión empresarial.

Pensado para ubicaciones en poblaciones medianas y grandes, con un enfoque en la rentabilidad y la gestión empresarial. Tienda de Productos Exclusivos: Ideal para emprendedores sin experiencia previa, esta opción permite gestionar una tienda Milano Cosmetics con bajos costes operativos, vendiendo productos exclusivos de la marca. Además, Milano Cosmetics, ofrece la opción de Master Franquicia para inversores interesados en liderar el desarrollo de la marca en zonas geográficas específicas fuera de España, siendo una oportunidad empresarial a gran escala.

2025: consolidación y expansión

Gracias a la alianza con Tormo Franquicias Consulting, Milano Cosmetics ha desarrollado una estrategia de expansión ambiciosa que contempla la consolidación de los formatos de peluquería, actualmente los más demandados, y la apertura de nuevas tiendas de productos en ubicaciones estratégicas. La rápida expansión de la marca —ya con más de 700 centros en 10 países— confirma el enorme potencial de este modelo de negocio único y altamente rentable.