KAYAK: de Venecia a Sevilla: los 10 destinos más asequibles para el puente de mayo

Con el próximo puente de mayo a solo unos días vista y la pasada Semana Santa relativamente cerca, se podría pensar que los españoles se tomarían un respiro en mayo, pero lo cierto es que los datos señalan lo contrario Para el puente de mayo de este año, las búsquedas de vuelos realizadas por los viajeros españoles a destinos nacionales, europeos y de larga distancia se han incrementado un 40%, 62% y 35% respectivamente en comparación con el pasado año.

Con ambas fechas tan próximas, los viajeros quieren encontrar el destino adecuado al precio justo, y esto puede parecer como buscar una aguja en un pajar. Pero para este puente de mayo, KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, ha encontrado la aguja, revelando el top 10 de los destinos más económicos en España y en el resto de Europa.

Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "Planificar un viaje puede llegar a ser abrumador, especialmente si uno quiere vivir experiencias auténticas sin salirse del presupuesto. En KAYAK simplificamos este proceso para que los viajeros descubran destinos increíbles sin las ansiedades habituales. Para este puente de mayo, los datos revelan que se pueden encontrar opciones por debajo de los 135 € tanto en España como en otros destinos europeos, obteniendo la mejor relación calidad-precio".

Los 10 destinos más económicos en Europa y dentro de España

Para hacer que el presupuesto de los viajeros rinda un poco más, KAYAK ha analizado cuáles son los destinos que muestran los mejores precios para el puente de mayo en KAYAK, en comparación con el año pasado tanto en Europa como en España.

Ofreciendo una combinación perfecta de precio y accesibilidad, estos destinos hacen más fácil que nunca la planificación de escapadas sencillas que no se pasen de presupuesto.

Los diez destinos más económicos de KAYAK en Europa

Este año, los precios para Venecia y Dublín muestran una caída de un 8% y un 7% de media en comparación con el año pasado - incluso con el aumento de las búsquedas de vuelos -, lo que hace que sea un buen momento para que los viajeros aprovechen sus días libres y experimenten lo mejor de Europa sin remordimientos.

Oporto, Portugal: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 133 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 44 % Milán, Italia: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 133 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 108 % Lisboa, Portugal: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 138 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 57 % Londres, Inglaterra: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 152 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 37 % Dublín, Irlanda: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 153 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 91 % Viena, Austria: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 180 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 28 % Venecia, Italia: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 183 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 108 % Roma, Italia: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 193 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 48 % Bruselas, Bélgica: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 195€

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 27 % París, Francia: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 207 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 84 % Los diez destinos más económicos de KAYAK en España

En lo que respecta a España, con las búsquedas de vuelos a destinos como Sevilla o Santa Cruz de Tenerife en auge con un incremento del 70% y 63% en comparación con el año pasado y precios de vuelos entre 87 € y 228 €, las joyas locales también se encuentran entre los destinos más populares para los españoles para viajar este próximo fin de semana largo.

Madrid: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 87 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 48 % Barcelona: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 111 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 32 % Palma de Mallorca: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 119 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 7 % Sevilla: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 131 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 70 % Málaga: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 138 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 35% Ibiza: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 152 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 35 % Mahón: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 166 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 33 % Santa Cruz de Tenerife: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 173 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 63 % Palmas de Gran Canaria: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 179 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 33% Arrecife: Precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica: 228 €

% cambio en las búsquedas de vuelos en 2025 vs 2024: 35 % Hazlo global: destinos internacionales asequibles

El puente de mayo también es la oportunidad perfecta para un cambio de aires. Para aquellos que buscan ampliar sus horizontes y vivir algo nuevo, existen destinos fuera de Europa que ofrecen la oportunidad de vivir experiencias auténticas, desde dunas hasta playas e increíbles paisajes urbanos, que ayudan a los viajeros a romper con sus rutinas habituales sin salirse del presupuesto.

Marrakech en Marruecos lidera la lista de los destinos no europeos más económicos con precios de vuelo de ida y vuelta de 248 € de media en clase económica, incluso con un aumento del 95% en las búsquedas de vuelos en comparación con el año pasado. Para una entretenida escapada urbana, Nueva York es una experiencia icónica con precios medios de 540 €, una caída de 3 % en promedio de los precios de vuelo comparado al año anterior. Para aquellos viajeros que buscan una aventura más larga e inolvidable, Tokio es una gran opción con un precio medio de vuelo de 801 €, un 6 % más económico en comparación con el año pasado, teniendo en cuenta el incremento de 108 % en las búsquedas de vuelo.