“Sólo imito a Michael Jackson que es mi ídolo”

Ximo Fillol lleva desde los cinco años cantando y bailando temas del “Rey del Pop”, Michael Jackson. Ha cumplido treinta y ocho años, por lo tanto, treinta y tres años de su vida los ha dedicado a cantar y bailar por Jackson. Nada fácil, toda su formación se ha basado en ver vídeos del cantante, ya que no ha pasado por ninguna academia de baile ni de canto.

El “Rey del Pop” murió a los cincuenta años, el año 2009, dejando millones de admiradores que le seguían en sus actuaciones en directo, compraban sus discos y ovacionaban las letras de sus canciones que siempre tenían mensaje humano, vividos por él o por otros.

En todo el mundo, hay millones de imitadores de Michael Jackson, todos tienen contacto entre ellos, y más ahora a través de Internet, y todos conservan la humildad de recordar al “maestro” con veneración y representarlo en el escenario con toda su admiración. Ximo, juntamente con su mujer Nuria Carreras, montaron una empresa, “Jackson Dance Company” a través de la que presentan el espectáculo musical “Michael’s Legacy” por diversos escenarios.

Este espectáculo llega al Teatro Poliorama de Barcelona este miércoles, 23 de abril, y estará en el escenario hasta el 5 de mayo, durante dos semanas los seguidores del ídolo nacido en Indiana podrán escuchar en vivo sus mejores canciones, sus mejores pasos de baile, su imagen, tan personal y recordada.

Un show en donde oirán las versiones de canciones tan conocidas como “Thriller”, “Billie Jean” ,“Bad”, así hasta dos horas de espectáculo Michael Jackson, para los amantes, para los que jamás le han visto y quieren conocerlo es un musical donde empezarán a saber que los mitos nunca mueren y Jackson lo fue, por eso sigue vivo en escena.



¿Cuál es su nombre? Ximo Fillol, es un apellido valenciano, mi familia es de Valencia.

¿Este espectáculo, “Michael’s Legacy”, lo ha creado la compañía “Jackson Dance Company, qué es esta compañía? Es una empresa del mundo artístico formada por cantantes, bailarines, músicos y yo, como imitador. La empresa la creamos con mi mujer, Nuria Carreras, ella se encarga de la coreografía y tenemos contratados bailarines, músicos y cantantes.

¿Estudió canto y danza? Me he formado de manera autodidacta para interpretar a Michael Jackson.

Michael cantaba y bailaba de una forma muy personal e innovadora, ¿es muy complicado hacerlo como él? Es muy difícil, mucho. Desde que empecé se me dio bien el baile, tenía mucha facilidad a la hora de aprender, eso no quita saber que es muy complejo porque encima el tipo de artistas como él, como los Beatles, y muchos más, tienen muchos fans y te miran con lupa para que lo hagas exactamente igual, yo llevo imitando a Michael Jackson desde los cinco años, ahora tengo treinta y ocho, llevo muchos años estudiando milimétricamente al artista.



¿Nunca estudió ni canto ni baile, pero desde los cincos años estudia a Michael Jackson? Exacto, como catálogo sí soy artista pero cuando deje de imitar a Jackson, no hago a otros artistas, tampoco hago ballet, sólo imito a Michael que es mi ídolo.

¿Lo imita porque es su ídolo? Desde pequeñito me gustó, bailaba en casa, pasé por diferentes concursos en las “Fallas” de Valencia, en el colegio, y cada vez me gustaba más, me informaba más sobre Jackson, es como al que le gusta el fútbol, a mi me interesaba imitar a Michael Jackson y cuando cumplí la mayoría de edad profesionalicé lo que estaba haciendo desde pequeño.

¿Cuándo crea la “Jackson Dance Company”? En el año 2011 tuve la posibilidad de hacer una espectáculo más completo porque hasta entonces iba sólo bailando o con bailarines que solían ser amigos, se me ofreció hacer unas minigiras por la Comunidad Valenciana y tuve que dar un paso más, cree la empresa, hice casting, me relacioné más con gente profesional del mundo del baile y del espectáculo.

¿Desde cuándo representan este espectáculo llamado “Michael’s Legacy”? Lo estrenamos en 2013 ya que José Luis Moreno nos contrató para el Teatro Musical, en Valencia, para actuar durante dos semanas y creamos “Michael's Legacy”, llevábamos otro espectáculo sobre Jackson pero lo profesionalizamos más, lo mejoramos más, añadimos más canciones, muchos más efectos especiales.

Su vida artística está absolutamente ligada a la imagen, a la voz, a la forma de bailar de Michael Jackson, ¿es correcto? Totalmente, en este espectáculo canto en directo, como los otros dos cantantes que también están en escena, llevamos cuatro músicos, la música es en directo, y cantamos los éxitos de Michael Jackson.

¿El club de fans de Michael Jackson en España qué tiene que ver con su espectáculo, tengo aquí una nota de este club que dice: “este espectáculo es actualmente el mejor musical en directo sobre el Rey del Pop”? Este tipo de artistas tienen un club de fans, Michael Jackson tiene fans en todos los países, tiene enromes clubs de fans, que están en contacto entre ellos. La presidenta del club de fans de España, al igual que la gente que formaron este club hace muchísimos años, seguían en su momento a Michael Jackson en directo, cuando vivía, vinieron a ver nuestro show y nos avalaron como el mejor espectáculo nacional de homenaje al Rey del Pop.

¿Han actuado fuera de España? No, aún no, hemos tenido posibilidades pero al final no se cerraron los contratos, aunque tenemos las puertas abiertas para ir a actuar allí donde nos lo propongan.



¿Cuánto tiempo tarda en convertirse en Michael Jackson? Ahora ya no lo veo complicado porque hace muchos años que hago esta imitación pero, en su día, cuando empecé, sí, porque no me parezco en nada a Jackson, la gente, se cruza conmigo por la calle y no sabe que soy Michael Jackson en escena, no tengo ni su nariz, ni su mentón, ni los pómulos, ni el pelo, no tengo nada de Michael, el maquillaje, es a base de un juego de sombras y se intenta que me parezca a él, empleo, más o menos, unos cuarenta minutos para maquillarme y para el atrezo de ropa, de vestuario, la peluca, todo esto favorece para parecerme más al artista.

Me parece que se transforma en muy poco tiempo. Cuando empecé tardaba dos horas, al adquirir la práctica, lo he ido rebajando, al principio me maquillaba una persona profesional pero dependía mucho de esta persona, de que viniera siempre a maquillarme para los shows, entonces, al final, aprendí a hacerlo yo sólo, es complicado pero llevo tantos años y tantas veces haciendo esto que le he cogido la marcha.

Van a estar con este espectáculo en el Teatro Poliorama de Barcelona durante dos semanas, desde el 23 de abril hasta el 5 de mayo, ¿no pueden estar más o tiene otros contratos? Es una negociación que lleva nuestro mánager con el teatro, hay varios factores que determinan esto, la disponibilidad del teatro, el tipo de show que llevamos. Estar en el Teatro Poliorama de Barcelona durante dos semanas es bastante tiempo, porque, cuando vamos a una ciudad estamos un día o dos, y los artistas con los que coincidimos suelen estar el mismo tiempo, a no ser que se trate de una gran producción que está en cartel durante más tiempo, en nuestro caso, suelen ser dos semanas, tres, como mucho. Hoy en día es imposible estar actuando en un teatro dos o tres meses como se hacía antes.

¿Es cierto que han visto el espectáculo 500.000 personas? Si, más o menos, hoy, creo que ya son más, la media es mil personas por función, depende de los recintos en los que actuemos, y hacemos una media de setenta conciertos al año, llevamos desde el año 2013, pues sí, nos habrán visto estos miles de personas, además actuamos en plazas en donde vienen unas seis mil personas.

Michael Jackson murió en el año 2009, ¿aún hay gente que se acuerda de él, saben quién es? Si, este artista es como los Beatles, son leyendas que sus canciones siguen sonando por todas partes, son únicos, sus canciones son atemporales, las canciones de Michael Jackson, a día de hoy, suenan actuales, por ejemplo, el tipo de concierto que hacía, es como si los hubiese concebido hoy, si vemos ahora los conciertos de Beyoncé o de Bruno Mars, pioneros del mundo musical actualmente, se podrían comparar perfectamente con un concierto de Jackson del 92 y eso dice mucho de lo único y lo moderno que era Jackson.

Vendió millones de discos, muchas de sus canciones, fueron número uno, es uno de los más grandes artistas mundiales, ¿qué canciones han seleccionado para su espectáculo? El problema de estos mitos, es que sus canciones eran tan buenas que para mí son himnos musicales, todo el mundo conoce las canciones de Michael, nosotros, más o menos, hemos utilizado lo que eran singles o los temas más conocidos de cada disco, de cada época, hacemos un recorrido desde los Jackson Five hasta los últimos ensayos de Michael en “This is it”, es toda una vida, desde los cincuenta y algo hasta los 2009, son muchas generaciones que tocamos y hemos seleccionados los temas más conocidos de él, como “Thriller”, “Billie Jean”, “Bad”, muchas, muchas más, el espectáculo dura dos horas.



¿Michael bailaba de una forma única, especial, intenta hacerlo de la misma manera? Nunca voy a ser idéntico a él, es muy difícil por lo complejo que Michael lo conseguía hacer, y luego al final bailaba como a él le salía, tengo que intentar replicarlo y eso es muy complicado, la cuestión es que, salvando las distancias, mucha gente me dice que me parezco mucho en los pasos que Michael llevaba a cabo, eso se consigue a base de ensayar mucho y viendo muchos videos, viendo cómo ponía el pie, cómo ponía el dedo, es verdad que cuando paso un tiempo sin ensayar, porque tenemos vacaciones y estoy un mes sin hacer nada, en los primeros ensayos de vuelta suelo tender a hacerlo como lo haría yo, como lo haría Ximo, y me toca volver a repasar, los videos, y todo para intentar hacerlo cómo él.

¿Ha pensado qué va a hacer cuando acabe de “ser” Michael Jackson? No, en principio sólo me dedicaré a esto, soy Ingeniero de Telecomunicaciones, tengo otra empresa de arquitectura, en cuanto al baile, si que dejaré de imitar a Michael Jackson, tengo una Ingeniería de Acústica, hago insonorizaciones, acondicionamientos acústicos para locales, eso es lo que estudié.

La ropa que exhibe en el espectáculo, igual o parecida a la de Jackson, ¿cómo la consigue? Tengo una costurera conocida de toda la vida que me ha hecho alguna chaqueta y hay otras que las compro por Internet, porque hay gente que hace réplicas exactas de las chaquetas que lucía Michael, según el tipo de chaqueta y la dificultad que tiene, según cómo la quiera yo, tengo la modista o Internet.

En el Teatro Tívoli de Barcelona también hay otro imitador de Michael Jackson actuando, van a coincidir cuatro días, ¿qué tal se llevan entre ustedes? Conozco a este imitador de Jackson y nos llevamos bien porque todos somos fans de este artista y antes que ser imitadores somos fans y nos hemos conocido antes, en algún evento o cosas así, hay un gran respeto porque todos lo hacemos con humildad, con respeto hacia este artista, nos gusta Michael, y entre nosotros, hay muy buena relación.



¿Qué tipo de gente viene a ver su espectáculo? Familias, niños de todas las edades, Michael, tocó a muchas generaciones, viene gente de 60 años, de treinta, con sus hijos, gente de veinte que lo descubrió cuando ya había fallecido, tenemos público muy diverso.

¿No le cansa hacer todos los días de Michael Jackson? Es como el que es fontanero, es un trabajo y aparte, quieras o no, este tipo de trabajo, en nuestro caso, está muy bien valorado porque tienes la recepción del público, te aplauden, te muestran su cariño, te dicen lo bien que lo haces, a un fontanero, no le aplauden, por poner un ejemplo, en nuestro caso te da más ganas de querer volver a escena al siguiente con otro concierto porque cumples tu objetivo y la gente lo valora.