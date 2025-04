Equilibrio, diseño y carácter, así es el vino tinto perfecto en la línea Vinos DeMuerte

La elección de un vino tinto va mucho más allá del sabor. Requiere conocer aspectos técnicos, considerar el momento de consumo y, en muchas ocasiones, dejarse llevar por una propuesta estética que invite a explorar nuevas experiencias sensoriales. Entre las bodegas que han sabido reunir todos estos elementos en una única colección, destaca Winery On Creations, cuya línea Vinos DeMuerte representa una síntesis de calidad, diseño y personalidad.

Con sede en Yecla (Murcia), Winery On Creations ha consolidado su posición dentro del panorama vinícola nacional e internacional a través de una propuesta diferenciadora. Su colección Vinos DeMuerte refleja un enfoque contemporáneo del vino tinto, combinando la tradición enológica del sureste español con un lenguaje visual atrevido y un relato que conecta con nuevas generaciones de consumidores.

La esencia del vino tinto ideal, reinterpretada en clave DeMuerte Según detalla la propia bodega, seleccionar un vino tinto perfecto implica valorar varios factores clave. El primero es el tipo de uva, ya que determina tanto la estructura como la intensidad del vino. En este caso, la Monastrell, variedad autóctona de la región, es la base de muchos de los Vinos DeMuerte, aportando cuerpo, expresividad y un carácter profundamente mediterráneo.

La crianza en barrica es otro elemento diferenciador. La selección de roble y el tiempo de envejecimiento se reflejan en el equilibrio entre fruta y notas especiadas, tanino pulido y una textura que aporta profundidad sin saturar. A su vez, la graduación alcohólica, ajustada a cada referencia, responde a criterios de armonía más que de impacto, buscando un perfil elegante y redondo.

Además, cada vino de la colección está pensado para acompañar determinados maridajes, desde carnes rojas hasta platos especiados o quesos curados. Esta versatilidad convierte a los Vinos DeMuerte en una elección funcional para mesas exigentes y momentos especiales.

Un concepto que trasciende el contenido de la botella Más allá de lo estrictamente enológico, Vinos DeMuerte destaca por un planteamiento visual que convierte la etiqueta en parte activa de la experiencia. Lejos de buscar un efecto meramente decorativo, cada diseño comunica una actitud, una historia y una visión del vino como objeto cultural y emocional. Este recurso no solo facilita la identificación en el lineal, sino que establece un vínculo emocional con el consumidor.

El resultado es una colección que combina todos los aspectos que definen al vino tinto perfecto: calidad en la elaboración, honestidad en la materia prima, coherencia visual y capacidad de conectar con públicos diversos. Lejos de centrarse en el consumidor experto, la propuesta está orientada a quienes buscan autenticidad y expresión en cada copa.

En una industria marcada por la tradición, Vinos DeMuerte aporta una perspectiva renovada, sin renunciar al rigor técnico ni a la complejidad del producto. La colección refleja la filosofía de Winery On Creations: producir vinos con alma, identidad visual potente y coherencia narrativa. En definitiva, una experiencia completa que redefine la forma de entender el vino tinto en el siglo XXI.