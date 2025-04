La limpieza ecológica con vapor reduce hasta un 60% la presencia de partículas que provocan las alergias

Foto de Brandon Nickerson en Pexels



Con la llegada de la primavera las plantas liberan grandes cantidades de polen, lo que provoca un aumento de las reacciones alérgicas. Sin embargo, el polen no es el único responsable de las molestias estacionales, los ácaros, el moho y otras partículas también se multiplican, agravando las alergias y generando irritaciones respiratorias. Estos microorganismos encuentran su entorno ideal en temperaturas entre 20 y 25°C y niveles de humedad superiores al 50%, condiciones comunes de la primavera. Todas estas partículas no solo flotan en el ambiente, sino que también se adhieren a la ropa, el calzado y las superficies del hogar y del coche.

Una de las estrategias para mitigar los efectos de estos alérgenos es mantener una buena ventilación y realizar una limpieza frecuente en textiles del hogar como cortinas, alfombras o tapicerías, superficies donde suelen acumularse. En este contexto, la limpieza con vapor se presenta como una opción eficaz, ya que permite eliminar hasta el 60% de alérgenos como el polvo, ácaros y polen, según datos aportados por Plazy, la startup líder de lavado sostenible a domicilio para vehículos, barcos y hogares.

Además de su efectividad para higienizar, este método reduce considerablemente el uso del agua, con un ahorro de hasta el 75% en la limpieza del hogar. El vapor, aplicado a altas temperaturas de alrededor de 160ºC, actúa como un agente desinfectante sin necesidad de emplear productos químicos agresivos, lo que lo convierte en una alternativa respetuosa con el medio ambiente.

Davide Brea, CEO y cofundador de Plazy, añade: “En Plazy, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros clientes y del planeta, por eso utilizamos un método de limpieza completamente libre de productos químicos y tóxicos, asegurando que nuestro servicio sea seguro tanto para personas como para el medio ambiente". Y añade: "Además, con solo un litro de agua generamos 1.673 litros de vapor a más de 160°C, lo que nos permite hacer un uso más responsable de este recurso”.

Más allá del impacto en la salud respiratoria, la acumulación de alérgenos puede tener un impacto directo en la calidad del sueño y el bienestar general. De hecho, la rinitis alérgica afecta a entre el 20% y el 30% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que puede causar insomnio o fatiga debido a la congestión nasal y la irritación ocular. Por ello, la limpieza regular de colchones, tapicerías, sábanas y almohadas se vuelve esencial para garantizar un descanso de calidad.

La limpieza sostenible de tapicerías, sofás, colchones, alfombras, vehículos y barcos

El servicio de Plazy ofrece una solución integral para la limpieza profunda en una variedad de superficies, desde textiles como sofás, colchones y alfombras hasta superficies duras como suelos y electrodomésticos, así como vehículos y barcos. Además de eliminar suciedad, polvo y contaminantes, el vapor también descompone manchas de grasa y elimina olores desagradables, mejorando la calidad del aire en el hogar. Su efectividad también se extiende al control de chinches, ya que el tratamiento térmico a esa temperatura previene o elimina eficazmente estos insectos.

Una de las principales ventajas del uso de vapor es su rapidez y eficiencia. Las superficies se secan rápidamente, evitando la humedad y los olores que suelen quedar tras la limpieza tradicional. Además, al no utilizar productos químicos agresivos, el vapor es seguro para la mayoría de las tapicerías y superficies, aunque los materiales más sensibles, como vinilos o telas sintéticas, requieren un tratamiento especial. Con esta tecnología, la limpieza no solo es más profunda, sino también más ecológica y respetuosa con el medio ambiente.