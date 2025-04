´Pasiones y delirios´; un viaje entre la historia, la ficción y las verdades incómodas.

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo presenta “Pasiones y delirios”, la nueva novela del escritor catalán Jaume Cortés Boada, una obra que combina el rigor histórico con el suspense, la intriga y una apasionante narrativa romántica. Tras más de 25 años de experiencia escribiendo y tres años dedicados en exclusiva a esta novela, el autor nos ofrece una visión provocadora sobre la historia de Cataluña desde los orígenes de la Corona de Aragón.

En palabras del propio autor, “Pasiones y delirios” surge de la inquietud por cómo el poder manipula la historia a lo largo del tiempo para justificar decisiones políticas. A través de una cuidada documentación y una narrativa envolvente, la novela nos invita a explorar las insurrecciones catalanas más delirantes e infructuosas, entrelazadas con los misterios de la Mesa de Salomón y el peso de un legado familiar oculto.

Con una prosa crítica, emocional y desmitificadora, Jaume Cortés Boada rompe con los relatos tradicionales y presenta una versión alternativa de la historia, siempre bajo el paraguas de la ficción novelada.

La historia comienza con Arnau Benavides, excapitán de la Marina Mercante, quien emprende una investigación sobre sus orígenes familiares. Lo que comienza como una indagación genealógica termina por transformarse en una aventura peligrosa y reveladora que lo llevará a enfrentarse a secretos silenciados durante siglos. Acompañado por dos figuras clave —Soledad Muñoz y Julia López, archiveras de Madrid y Barcelona respectivamente—, Arnau se adentra en los rincones más oscuros de la historia hispánica, con un enfoque audaz y reflexivo.

Dirigida a un público adulto, esta novela hará las delicias de quienes buscan algo más que entretenimiento: lectores amantes de la historia, la crítica social, el romance y la intriga encontrarán en sus páginas una obra provocadora, inteligente y, sobre todo, muy humana.

“Pasiones y delirios” no es solo una mirada al pasado, sino también una crítica al presente. Cuestiona las narrativas oficiales, denuncia la desinformación, y alerta sobre los peligros de olvidar la historia. Todo ello con un estilo literario que conjuga pasión, ironía y profundidad emocional.

SINOPSIS

“Pasiones y delirios” es un viaje fascinante que cruza más de mil años de historia, desde los albores de la Corona de Aragón hasta los rincones más profundos de la Catalunya contemporánea. Jaume Cortés Boada entrelaza con maestría la realidad histórica y la ficción, creando una novela que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre el peso del pasado en nuestro presente. Arnau Benavides, ex capitán de la Marina Mercante, se ve envuelto en una investigación que lo lleva a desenterrar secretos familiares y misterios olvidados en los archivos de la Corona de Aragón. A su lado, personajes tan vívidos como Soledad Muñoz, jefa de referencias del Archivo Histórico de Madrid, y Julia López, su contraparte en Barcelona, aportan dinamismo y profundidad a una trama que combina intriga, romance y conspiraciones históricas. Con una detallada y personajes que respiran autenticidad, esta novela es perfecta para los amantes de la historia que buscan algo más que una lección de fechas y nombres. “Pasiones y delirios” transforma los hechos en experiencias personales, haciendo que cada página acerque al lector a los sueños, luchas y obsesiones de quienes construyeron (y cuestionaron) nuestra historia. Ideal para quienes disfrutan de las novelas históricas con un toque de misterio y aventura, esta obra te atrapará desde la primera página y te dejará con el deseo de explorar más allá de lo que los libros de historia suelen contar.

AUTOR

Jaume Cortés Boada, empresario actualmente jubilado, nacido en Barcelona en 1947 y vecino de Argentona (Barcelona). Cumplidos los cincuenta años se inició de forma espontánea junto con su esposa Mari Carmen en el mundo de la navegación a vela. Desde entonces, no cesaron hasta completar el gran sueño de realizar la Vuelta al Mundo en su velero Bionic a lo largo de casi dos años. Ha publicado ya varios libros, mayormente de viajes a bordo de embarcaciones de vela, aunque últimamente ha publicado varias novelas. «Los sueños son para cumplirlos».