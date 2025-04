Hábitos de lectura en España. Qué y cuánto leemos los españoles

La lectura en España no solo es una actividad de ocio arraigada, sino que también es una práctica en constante evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías y tendencias culturales. Según datos recientes, más del 65% de la población española se dedica a la lectura en su tiempo libre, un aumento significativo comparado con años anteriores. Este interés se ve reflejado en todos los grupos de edad y varía considerablemente según el nivel educativo, siendo más prominente entre aquellos con estudios universitarios.



Los datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024 revelan que las mujeres predominan entre los lectores habituales, representando un 71.7% en comparación con el 59% de los hombres. Entre los jóvenes de 14 a 24 años, más del 75% se consideran lectores activos.

A pesar del creciente interés por la lectura, un 34,5% de los españoles todavía señala que nunca o casi nunca lee. La falta de tiempo libre es la razón más citada, seguida por la preferencia por otros tipos de entretenimiento. Estas cifras sugieren que aún hay desafíos significativos para fomentar la lectura entre aquellos que se sienten desconectados de los libros.

Impacto de la digitalización

La lectura digital también ha visto un aumento, con un 31.7% de la población leyendo en formatos electrónicos. Los audiolibros, en particular, han ganado popularidad, con un 7.9% de los lectores optando por este formato. Esto refleja una diversificación en los métodos de consumo de literatura, adaptándose a la vida moderna donde el tiempo es cada vez más un bien escaso.

Géneros literarios preferidos

En cuanto a los géneros literarios, la novela sigue siendo el género rey entre los lectores españoles. Dentro de la ficción, la novela histórica y la literatura contemporánea son las preferidas. Por otro lado, el interés por la ciencia ficción y la fantasía ha crecido exponencialmente, impulsado en parte por el éxito global de series de televisión y películas que adaptan obras de estos géneros. Además, el thriller psicológico y la novela negra también han visto un aumento en su popularidad.

El renacimiento de la poesía y el ensayo

Sorprendentemente, la poesía ha experimentado un renacimiento entre el público joven, especialmente a través de plataformas como Instagram y TikTok, donde poetas jóvenes utilizan estos medios para compartir sus obras, alcanzando a veces audiencias de cientos de miles de seguidores. El ensayo, particularmente en temas de actualidad, psicología y autoayuda, sigue manteniendo un lugar destacado, reflejando el interés de la sociedad por entender mejor los cambios sociales y personales que enfrenta.



El impacto de las ferias del libro y los eventos literarios

Las ferias del libro, que se celebran en diferentes ciudades españolas, continúan siendo eventos cruciales para el fomento de la lectura. Estas no solo sirven como punto de encuentro para autores, editores y lectores, sino que también actúan como un barómetro de las tendencias literarias en el país.

La cultura literaria española está bien posicionada

Los hábitos de lectura en España están claramente en una fase de crecimiento y adaptación. Con un fuerte aumento en la lectura digital y una sólida base de lectores activos en todas las edades, la cultura literaria española está bien posicionada para continuar su evolución, respondiendo tanto a las nuevas generaciones como a las tradicionales.