​La Semana Santa es una época de aumento de robos de coches

Con la llegada de la Semana Santa, millones de españoles se preparan para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Según la estimación de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante este periodo se realizarán alrededor de 16,5 millones de desplazamientos por carretera en España en 2025. Este alto volumen de tráfico genera gran preocupación no solo por los posibles atascos, sino también por la seguridad de los vehículos, ya que, lamentablemente, también es una época de aumento de robos. Y es que, durante el primer trimestre de 2024 - en el que se incluyó la Semana Santa -, se registraron 8.031 robos de vehículos en España, lo que representó un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior.



Aunque cada caso de robo tiene sus propias particularidades, LoJack ha identificado, gracias a su presencia global en más de 25 países, patrones recurrentes en los métodos utilizados por los delincuentes. Esta extensa experiencia ha dado lugar al desarrollo de una tecnología avanzada que permite la localización y recuperación de vehículos robados de forma eficiente, en tiempo real y sin importar la ubicación, lo que convierte a LoJack en un referente mundial en seguridad para el vehículo.

Es por ello que, además de las típicas recomendaciones para evitar los atascos y disfrutar del viaje, LoJack, líder mundial en servicios de localización y recuperación de vehículos robados, con más de 40 años de trayectoria, ofrece una serie de consejos prácticos para proteger tu coche durante este periodo de mayor movilidad.



Consejos de LoJack para evitar el robo de vehículos

A medida que los desplazamientos aumentan, también lo hacen los riesgos de sufrir un robo de coche o moto. LoJack ofrece a continuación una serie de recomendaciones para proteger tu vehículo tanto en el trayecto como durante el estacionamiento:

1. Evita dejar objetos de valor a vista Uno de los errores más comunes es dejar pertenencias valiosas a la vista en el interior del coche. No solo expone tus pertenencias, sino que, en algunos casos, los ladrones pueden obtener documentos como seguros o facturas de taller que revelen la dirección de tu casa. Recuerda, tampoco no dejes nunca las llaves de tu vivienda dentro del coche.

2. Precaución durante el viaje Nunca dejes el coche en marcha o con las llaves puestas mientras te detienes, incluso si es solo por unos segundos para hacer cualquier tipo de transacción o si donde lo realizas es un destino considerado seguro. Es una tentación demasiado fácil para los oportunistas.

3. Estaciona en un entorno controlado Muchos de los robos de vehículos ocurren en aparcamientos o en la vía pública. Lo ideal es evitar estacionar en zonas con poco tránsito de personas. Si necesitas aparcar en la calle, hazlo en una zona bien iluminada, donde haya más actividad. Además, es importante evitar dejar el coche estacionado por largos periodos (atención si viajas en tren o avión y dejas el coche cerca de casa) en el mismo lugar. Olvidar subir por completo una ventanilla o cerrar correctamente el vehículo, puede facilitar el acceso a los ladrones.

4. Utiliza la aplicación móvil de tu vehículo (si la tiene) Muchos fabricantes de vehículos ponen a disposición de sus clientes una aplicación para el smartphone con diversas funcionalidades, entre las que están comprobar el nivel de combustible o carga de la batería, programar el climatizador… u otras que pueden servir de alerta para los conductores, como el aviso de vehículo no bloqueado o el de ventanilla abierta. Si has olvidado cerrar el coche, la aplicación te lo notificará, protegiéndote ante un buen susto. Comprueba si tu vehículo dispone de esta función y aprovéchala en caso afirmativo.

5. Usa sistemas antirrobo Para proteger tu vehículo es recomendable invertir en sistemas antirrobo tradicionales. Los candados de pedal y los antirrobos de volante con alarma son opciones eficaces para dificultar el acceso a los ladrones.

6. Usar la llave para cerrar el vehículo Si el lugar de estacionamiento está altamente concurrido o temes que pueda haber amigos de lo ajeno alrededor, utiliza la llave física para cerrar tu vehículo. De este modo, evitarás que dupliquen la señal del mando de cierre a través de un captador de señales, un método que desafortunadamente ha dado muchos disgustos.

7. No confíes en quien quiera ayudarte Si alguien se acerca a tu vehículo cuando estés circulando por ciudad o carretera para advertirte de que hay algo que no funciona bien en él, como un pinchazo o una luz fundida, o incluso si oyes un ruido extraño, evita pararte a revisarlo en un lugar sin nadie alrededor. No sabes si la otra persona está utilizando esta estrategia para robar tu vehículo. Si de verdad tienes un problema, es probable que el propio vehículo te avise a través de su instrumentación, pero si aun así quieres mirarlo con atención desde el exterior trata de pararte en una calle concurrida, en un centro comercial o espera a llegar a destino.

8. Medidas adicionales para la protección Considera la instalación de un desconectador de batería, especialmente si tu vehículo va a estar estacionado por largo tiempo. Además, una medida sencilla pero muy efectiva es grabar el número de identificación del vehículo (VIN) o la matrícula en las ventanillas o en otras partes del coche. Este código único dificulta que los ladrones cambien las piezas del vehículo, como las ventanillas, para evitar su identificación.



La solución más efectiva: Instalar la tecnología LoJack

Como medida adicional de seguridad, uno de los sistemas más efectivos para proteger tu vehículo contra el robo es la instalación de la tecnología de rastreo y recuperación de vehículos LoJack. En caso de sustracción, este sistema permite localizar tu vehículo y aumentar significativamente las probabilidades de recuperación en un corto período de tiempo en colaboración con las autoridades. La tecnología LoJack proporciona una capa adicional de protección, tanto en viajes largos como en el estacionamiento diario durante esta Semana Santa, maximizando tu tranquilidad en todo momento.

