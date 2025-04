ERP para empresas; integración, trazabilidad y resultados

Poder gestionar todas las áreas de una empresa (facturación, ventas, RRHH, marketing y finanzas, entre otras) desde un único software se ha convertido en el principal reto de muchas empresas. En este contexto, la implementación de un ERP para empresas se presenta como una herramienta decisiva para aquellas organizaciones que buscan mejorar la eficiencia, la trazabilidad y el control de sus operaciones.

Hotaka IKhodi, empresa tecnológica especializada en soluciones de alto rendimiento, apuesta por sistemas que integran módulos como software para empresas, software de facturación, factura electrónica y CRM, permitiendo centralizar procesos clave y facilitar la toma de decisiones en tiempo real. Con una arquitectura propia de microservicios y experiencia contrastada en múltiples sectores, la compañía desarrolla soluciones llave en mano basadas en Odoo, el ERP de código abierto con más tracción del mercado.

En esta entrevista, con Sergio Bermúdez, CEO de Hotaka IKhodi se analizan las principales ventajas de esta tecnología aplicada al entorno empresarial.

¿Por qué un ERP se ha convertido en una herramienta imprescindible para las empresas en su proceso de transformación digital?

Hoy en día vivimos en la inmediatez, y disponer de los datos en tiempo real de nuestra empresa a todos los niveles, facilita la toma de decisiones. Un ERP permite integrar toda la información de la empresa y vincularla de forma que los procesos se agilizan, optimizando los procesos y obviamente, incidiendo directamente en la cuenta de resultados.

Si tuviese que sintetizar en una frase, diría que un ERP ahorra tiempo, potencia todas las áreas de la empresa y además, la prepara para crecer de forma sostenible.

Hotaka IKhodi trabaja con Odoo como principal plataforma ERP. ¿Qué ventajas ofrece este ERP frente a otros sistemas del mercado?

En Hotaka ikhodi gestionamos la implementación de cualquier ERP. Si bien, Odoo es un software muy intuitivo, personalizable y potente que hace que el proceso de configuración y personalización en las empresas, así como toda la fase de formación y soporte, sea bastante ágil.

Al final, los clientes aportan un feedback positivo y, gracias al acompañamiento activo que ofrece Hotaka Ikhodi, permite ver de primera mano como mejoran en todas sus operativas.

¿Cómo impacta la automatización de procesos en la eficiencia y rentabilidad de una empresa?

Pues mirad, a nivel de automatización, departamentos como contabilidad y marketing, hacen de prescriptores para otras empresas, ya que se ahorran muchas horas de faena que pueden dedicar a aportar valor en otros procesos.

Por poner un ejemplo con el CRM para empresas que integra el ERP de Odoo, desde marketing pueden generar leads desde, por ejemplo una landing, asignarlos directamente a un departamento concreto, automatizar el nurturing y mucho más.

A nivel de administración, obviamente el poder centralizar toda la información de stock, ventas, facturación, etc. permite la generación automática de albaranes, proformas, facturas (sí, la famosa factura electrónica) y, por supuesto, el envío automatizado de todo para que no se preocupen por nada.

¿De qué manera se integran en las soluciones de Hotaka IKhodi módulos como el CRM, el software de facturación o la factura electrónica?

Bueno como comentábamos con anterioridad, el ERP de Odoo incluye cientos de aplicaciones, entre las que se encuentra un potentísimo CRM, todos los módulos que os podáis imaginar a nivel de finanzas y también está resuelto el tema de la factura electrónica. Así que, en la línea de lo que se explicaba, está TODO centralizado desde un único panel.

El desarrollo de software para empresas a medida es una de las principales líneas de trabajo de la compañía. ¿Qué beneficios ofrece esta personalización frente a soluciones estándar?

Bueno al final cada empresa, cada negocio, es un mundo, y cada realidad empresarial requiere de unas soluciones concretas; Es cierto que existen muchos softwares diferentes, algunos más completos, otros más específicos. En Hotaka Ikhodi intentamos ser siempre honestos con los clientes o potenciales clientes, por eso efectuamos una primera fase de viabilidad del proyecto para identificar si realmente el ERP se ajusta a las necesidades de la empresa o si, por el contrario, dadas las características de la misma, deben adoptar otras soluciones específicas como, por ejemplo, un software más concreto de contabilidad, CRM, etc.

¿A qué os referís con lo de agilidad y escalabilidad de los proyectos ERP?

Básicamente, quiere decir que una buena implementación de un ERP permite a las empresas poder crecer de forma sostenible, es decir, podrán absorber mucho más flujo de faena sin que estén limitadas por su estructura, ya que al estar todo automatizado, la optimización del tiempo es realmente asombrosa (esto último es una frase literal de algún cliente). Así que la frase de "morir de éxito" no tiene cabida gracias a una buena implementación de un ERP.

¿Cuáles son los sectores en los que se detecta actualmente una mayor necesidad de implantar un ERP y por qué?

Pues a nivel de sectores encontramos un poco de todo, el auge del comercio electrónico permite implantar el ERP de Odoo en numerosos ecommerce, gracias en parte al software de envíos de Beepaket que se integra fácilmente con Odoo y que ofrece una potente plataforma de envíos para cualquier negocio logístico, y lo más importante, totalmente vinculado a Odoo.

También se realizan numerosas implantaciones en empresas de marketing, restaurantes, hoteles, centros deportivos, etc. Al final, gracias a su modularidad y personalización, cada sector tiene unas adaptaciones específicas para poderle sacar el máximo rendimiento.

La implantación de un ERP para empresas se consolida como una inversión estratégica para aquellas organizaciones que desean avanzar hacia una gestión más inteligente, automatizada y conectada. En este entorno, Hotaka IKhodi destaca por ofrecer soluciones de software a medida desarrolladas con plazos y "costes imbatibles", adaptadas a cada necesidad empresarial.

Su enfoque, centrado en que la tecnología trabaje para las empresas, garantiza una rápida adopción de las herramientas y un retorno de inversión visible. Gracias a una arquitectura técnica robusta y una metodología orientada al crecimiento, Hotaka IKhodi continúa impulsando la eficiencia operativa de empresas en sectores clave mediante la integración de sistemas ERP versátiles y de alto rendimiento.