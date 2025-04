Bustamante: un fujimorista contra las mujeres y los indígenas

Las ultimas fuji-tonterias las ha cometido el congresista Ernesto Bustamante, quien dijo que no le parecían correctas las cifras que arrojan que las mujeres ocupan un 33% de los puestos de ciencia en el Perú, pues en el mundo usualmente estas solo ocupan un 3% o 5% en las ciencias físicas, naturales o exactas. Para él esto no se debe a que no le falten incentivos, sino a que no existe una “condición biológica” para ello.

Varias organizaciones feministas, como Manuela Ramos, le han contestado “No es biología, es machismo”. Según la UNESCO las mujeres representan un tercio de las plantillas de investigadores existentes en el mundo y 24 de ellas han ganado Premio Nobel en Ciencias.

Con tal disparate, Bustamante menta el busto de Keiko (su eterna candidata presidencial) y de Patricia Juarez (primera vicepresidenta del Congreso) a quienes descalfifica para ocupar tales puestos. A lo mejor eel cree que las damas no deben estar capacitadas para la investigación, pero si para la corrupción.

No es la primera vez que Bustamante lanza exabruptos. Durante la pandemia afirmo que si no era posible desinfectarse con alcohol o gel, se podría hacer ello con su propia orina o saliva. Luego atacó a la vacuna china Sinopharma (que dio buenos resultados en el Peru y el mundo) como “agua destilada” (evidenciando un macartismo anti-comunista primitivo).

En un momento desafio al exprimir ministro Guido Bellido a una pelea callejera y en otro expreso su rechazo a que el expresidente Martin Vizcarra ingresase a tratarse de Covid-19 luego d haberlo contraído. También afirmó que EEUU financio la campaña de Castillo y que el expresidente boliviano Evo Morales es «pedófilo, narcotraficante y delincuente», todo ello sin presentar prueba alguna.

Bustamante antes atacó al president boliviano Luis Arce de que “luce al lado de su bandera el mismo trapo (whiphala) que ondean los terroristas en el Peru”. La whipala es uno de los dos estandartes oficiales del Estado Plurinacional e Bolivia siendo un símbolo milenario de los pueblos originarios andinos. Mientras eel se burla de esta bandera tildando de “trapo” su entonces colega de bankada, Juan Carlos Lizarzaburu, se refirió a esta misma como si fuera un “mantel chino” (algo que insultaba a decenas de millones de amerindios y a cientos d millones de orientales). Ademas, nunca ninguna organización que el Estado peruano caracteriza como “terrorista” (como el senderismo, el MRTA o el MPCP) jamas han empleado la whipala. Los únicos que hoy levantan esta banderola con los 7 colores del arco iris son los distintos movimientos sociales que se enfrentan a la dictadura o los etno-nacionalistas.

Siendo presiente de la comisión de relaciones exteriores del Congreso, el tuiteó:

“Ahora se requiere que las Fuerzas Armadas del Perú retomen el control de Puno. Hay que cercar y liberar las poblaciones sojuzgadas por los comunistas. No obstante, primero hay que militarizar la frontera con Bolivia -para que no se escape nadie ni entre gente de Evo Morales”.

“El Perú debe dar ultimátum a gobierno de Bolivia, para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo sin solución, el Ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación”.

Su planteo de militarizar y de “cercar y liberar a las poblaciones sojuzgadas por los comunistas” implicaba desatar una guerra civil contra la macro-region Sur que se levantó contra el Fuji-golpe de Dina.

Su otro planteo es aun peor, pues pedir que las FFAA peruanas ocupen los principales recursos naturales bolivianos, implica conquistar toda una republica que tiene mas de de un millón de kilometros cuadrados (Bolivia es casi tan extensa como el Peru), pues sus principales recursos de gas, litio, agroindustria y minería se encuentran cerca de todas sus fronteras.

Nunca antes el Peru ha buscado ocupar a todo un pais vecino. Una guerra de tal magnitud generaría una increible resistencia interna e internacional (pues todos los países del hemisferio, incluyendo EEUU) no estarían de lado de Lima y las FFAA podrían empantanarse peor que Moscú y Washington en Afganistan o Tel Aviv en Gaza. Tal aventura conllevaría a un colapso nacional.

Mientras tanto, la Sra. K nunca le ha jalado las orejas a quien ha sido bautizado como el “doctor Pichi”, el mismo que se sigue orinando en los principios de la gran mayoría de los peruanos y sudamericanos, quienes son mujeres o tienen sangre indígena.