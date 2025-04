El Equipo Kern Pharma suma un nuevo 'top diez' en la Itzulia

El conjunto navarro, en la salida en Orduña. (c) Equipo Kern Pharma Continúa la buena dinámica del Equipo Kern Pharma en la Itzulia Basque Country (España, UCI 2.UWT, 07-12/04). Este viernes, en otra jornada de media montaña, Pau Miquel consiguió ser 7º en el sprint del grupo de favoritos, seguido de cerca por Iván Cobo, quien ocupó la 12º posición en meta y se mantiene en el top 20 de la general. Healy (EFE) se exhibió desde la fuga para imponerse en solitario.

Siguiendo el guion de las jornadas anteriores, la penúltima entrega de la Itzulia Basque Country arrancó de manera frenética, con un fuerte ritmo desde los primeros kilómetros y múltiples movimientos en la zona delantera del pelotón buscando la escapada. En todo momento, el Equipo Kern Pharma se mostró concentrado, saltando a los cortes que se producían hasta que, finalmente, seis corredores lograron abrir brecha.

A partir de entonces, el Equipo Kern Pharma orientó sus esfuerzos en llevar bien posicionados a Iván Cobo y Unai Iribar, pensando en la clasificación general, y a Pau Miquel, que se enfrentaba a un final propicio para sus características. Ya en la ascensión no puntuable a Zallobante, se produjo una notable selección en el grupo de favoritos e Iván Cobo fue capaz de pasar la criba y coronó entre los mejores.

Con la etapa ya en manos de Healy (EFE), no hubo ningún equipo interesado en llevar la carrera lanzada y Pau Miquel se reguló a la perfección en el repecho final para terminar de contactar en el descenso hacia Gernika. El catalán aprovechó su velocidad para volver a sumar un nuevo top 10 (7º) en una ronda WorldTour, el segundo en apenas dos semanas pues ya fue 9º en el final de la Volta a Catalunya en Berga.

Este sábado, el Equipo Kern Pharma afrontará la última etapa de la Itzulia en Eibar, con las ascensiones a Azurki, Krabellin, Karabieta, Izua y Trabakua como grandes atractivos del día. Itzulia Basque Country (España, UCI 2.UWT, 07-12/04)



Recorrido

1ª etapa | Vitoria-Gasteiz – Baskonia-Alavés | 16,5km (CRI) | 07/04 | 14:15h – 17:40h

2ª etapa | Pamplona-Iruña – Lodosa | 196,3km | 08/04 | 12:49h – 17:30h

3ª etapa | Zarautz – Beasain | 156,6km | 09/04 | 13:27h – 17:30h

4ª etapa | Beasain – Markina-Xemein | 169,6km | 10/04 | 13:03h – 17:30h

5ª etapa | Urduña – Gernika-Lumo | 172,3km | 11/04 | 13:03h – 17:30 1. Ben Healy (EF Education-EasyPost ) 3h55’57”

2. Axel Laurence (INEOS Grenadiers) a 1’47”

3. Simone Velasco (XDS Astana Team) a 1’48”

… 7. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 1’48”

12. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) m.t.

46. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 6’04”

94. Haimar Etxeberria (Equipo Kern Pharma) a 12’45”

132. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 16’08”

144. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) 19’18”

149. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) m.t

Clasificación general provisional

1. Joao Almeida (UAE Team Emirates- XRG) 16h08’’05”

2. Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) a 30”

3. Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 38”

…

19. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 3’41”

23. Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) a 4’36” 6ª etapa | Eibar – Eibar | 153,4km | 12/04 | 13:31h – 17:30h