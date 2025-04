​Ovnis y extraterrestres

Pues claro que hay vida en el espacio exterior... ¿O no? El interrogante es tan antiguo como la propia Humanidad, lo que pasa es que el enigma va por zonas y por ciclos para nosotros, los terrícolas, es decir, unas veces aquí y otras allá, ahora, hace décadas, o hace siglos. Me viene a la memoria un capítulo de la serie televisiva “El Caso. Crónica de sucesos” donde en una carretera secundaria por el Madrid de la década de los 60 parece haber sido avistar un ovni, y el titular del periódico fue “Ovnis en Madrid”. Inevitablemente imaginamos cómo serán esos seres del exterior, y a algunos se les figuran radiantes y bellísimos, otros horripilantes y desconcertantes, gigantes o enanos. Piensan otros, con cierta razón, que si ellos han venido, estarán más avanzados que nosotros, y que puede que tengan remedios a nuestras enfermedades y penurias, pero los pesimistas consideran que vendrán o están porque en sus planetas se han agotado las fuentes de la supervivencia. Hay ya tantas opiniones como películas, relatos, ilustraciones... frutos, todos ellos, de la fantasía, que uno no sabe lo que pensar y creer.