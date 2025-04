Northgate señala las 6 claves fiscales del renting de vehículos para la Renta 2025 de empresas y autónomos

La Agencia Tributaria establece una serie de ventajas fiscales que permiten a empresas y autónomos reducir costes en el ejercicio de su actividad Con el arranque de la declaración de la Renta 2025 este mes de abril, llega el momento de revisar cómo afecta el renting de vehículos en la fiscalidad de empresas, pymes y autónomos que han elegido esta fórmula para la movilidad en su actividad profesional.Northgate Renting Flexible, compañía pionera en la prestación de servicios de renting flexible de vehículos a empresas y profesionales, ha recopilado toda la información sobre las principales deducciones fiscales y otras ventajas del renting. En primer lugar, lo que recuerdan desde Northgate, es que para realizar la deducción del renting en autónomos y empresas se debe justificar que el uso que se le da al vehículo habitualmente es profesional.

Las 6 claves fiscales del renting de cara a la Renta 2025

Deducción del IVA en el renting. El renting permite a los profesionales reducir su carga fiscal, deduciéndose hasta el 100% del IVA de las cuotas mensuales del alquiler. En el caso concreto de los autónomos es posible deducir el IVA del renting en un porcentaje que va desde el 50% al 100%, dependiendo del uso que se haga del vehículo, si es totalmente dedicado a la actividad profesional o si es un uso mixto. Deducción del gasto en el IRPF o Impuesto de Sociedades. Las cuotas mensuales de renting se consideran un gasto que puede deducirse íntegramente en el IRPF, en el caso de los autónomos, o en el Impuesto de Sociedades, para las empresas, lo que supone un importante alivio fiscal para negocios de cualquier tamaño. Sin necesidad de amortización. Al no adquirir en propiedad un vehículo se evita registrar el bien como inmovilizado. De esta manera, el renting permite imputar el gasto directamente, sin necesidad de amortizar. Menor tributación gracias a los gastos deducibles. El renting permite ajustar mejor la fiscalidad del negocio, reduciendo el beneficio imponible y, por tanto, la base sobre la que se calculan los impuestos. Y esto se traduce en una reducción del impacto fiscal. Previsibilidad financiera y control fiscal. Al tener las cuotas mensuales fijas, facilita la planificación fiscal y financiera, sin sorpresas. Mejora del cierre fiscal anual. Elegir la modalidad de renting permite registrar todos los gastos asociados de la empresa en el mismo ejercicio, lo que contribuye a ajustar el resultado y optimizar la declaración. Y para aquellos que han optado por la incorporación de vehículos eléctricos y han asumido la instalación de puntos de recarga, pueden acceder también a la desgravación de las inversiones realizadas en materiales, equipos, la instalación y mano de obra necesaria, quedando fuera cantidades subvencionadas por ayudas públicas.

Northgate Renting Flexible: la movilidad sin ataduras

Northgate ofrece una modalidad de renting flexible que se puede contratar desde un mes, con todos los servicios incluidos, y solo el tiempo que se necesite. No hay permanencia, y el vehículo se puede devolver sin ninguna penalización cuando ya no se necesita, o cambiar por otro de una categoría diferente en función de las necesidades del negocio.