Semana Santa 2025; viernes por la mañana, el momento más letal en carretera según los datos de tráfico

Con la Semana Santa 2025 a la vuelta de la esquina, los datos más recientes publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) alertan sobre los momentos y perfiles de mayor riesgo en carretera. En 2024 se registraron más de 15,4 millones de desplazamientos de largo recorrido durante estas fechas, y aunque el número total de fallecidos se mantuvo estable, la concentración de siniestros graves sigue siendo motivo de preocupación.

El viernes continúa siendo el día con más víctimas mortales, y en particular, el tramo horario entre las 7:00 y las 13:59 horas, durante los viernes y sábados de la operación especial, se consolidó como el más letal. Un patrón que se repite año tras año, y que desde Calculatuindemnizacion.es plataforma especializada en reclamaciones por accidentes de tráfico, recomiendan tener muy presente antes de iniciar el viaje.

El perfil más habitual de víctima según los expedientes tramitados por el despacho durante la Semana Santa de 2024 corresponde a conductores de turismo (51,43%), seguidos por ocupantes (40%). El porcentaje de motoristas, peatones, ciclistas y usuarios de patinete se mantuvo en cifras reducidas, aunque en todos los casos cualquier siniestro tiene consecuencias importantes, especialmente si hay elementos de vulnerabilidad implicados.

Comparando con 2023, los datos revelan un ligero aumento en los casos de conductores implicados y una disminución notable en siniestros con motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal. Las cifras apuntan también a una estabilización en el número de ocupantes afectados y un descenso moderado en el caso de peatones.

Por distribución geográfica, Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor volumen de expedientes tramitados en 2024 (20,95%), seguida de Andalucía (16,19%), Islas Canarias (11,43%) y Madrid (9,52%). Este último dato representa un crecimiento frente a 2023, cuando representaba el 6,31%. En el otro extremo, comunidades como Asturias, Navarra o La Rioja mantuvieron tasas muy bajas de siniestralidad, aunque la precaución no debe relajarse.

En cuanto a la tipología de siniestros más peligrosos, la DGT señala un descenso en los fallecimientos por salida de vía y colisiones laterales o frontolaterales, pero se observa un repunte en los atropellos a peatones, las colisiones frontales y los choques múltiples. La no utilización del cinturón de seguridad sigue siendo el principal factor de riesgo evitable en los turismos.

“En Semana Santa coinciden varios factores de riesgo: aumento de desplazamientos, rutas largas y fatiga acumulada. Pero muchas de las víctimas podrían haberse evitado con medidas básicas de seguridad y mayor atención al entorno”, explica Carla Tonín, responsable jurídica de Calculatuindemnizacion.es. “Desde nuestra experiencia, insistimos en la importancia de entender el alcance real de un siniestro y reclamar todos los perjuicios sufridos, no solo los materiales”.

A medida que se aproxima la operación salida de Semana Santa 2025, la combinación de datos estadísticos y análisis legal apunta a una conclusión clara: la prevención sigue siendo el mejor seguro de vida. Conocer los momentos más críticos y adoptar hábitos responsables puede marcar la diferencia entre llegar bien o no llegar. Y, en caso de sufrir un accidente, contar con asesoramiento legal especializado desde el primer momento es clave. Desde Calculatuindemnizacion.es insisten en la importancia de que las víctimas estén bien informadas sobre sus derechos y los conceptos que pueden reclamar, no solo los daños físicos, sino también los perjuicios personales, profesionales y familiares derivados del siniestro. Porque entender qué se puede reclamar es el primer paso para recuperar la calidad de vida.