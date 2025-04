El cine comprometido y participativo de la productora Quepo recibe el Premio González Sinde 2025

“Usar la eficacia del lenguaje cinematográfico para comprender otras realidades y ponernos en la piel del otro es hoy una urgencia. Tenemos la responsabilidad de contar historias que nos ayuden a construir sociedades más justas contando con la mirada de todas y todos”, declaró emocionada Sonia Ros, directora de la productora Quepo, cuando recogió el Premio González Sinde 2025.

La Academia de Cine se trasladó el jueves a Barcelona para entregar el reconocimiento a esta productora sin ánimo de lucro que impulsa películas -hasta el momento 15- que funcionan como herramientas de transformación utilizando el lenguaje cinematográfico. “La búsqueda de un mundo más justo, a través de la filmación y proyección de realidades que pueden ser desconocidas para la mayoría de la gente, está en el mismo origen del cine. Es de recibo premiar a quienes apuntan con sus cámaras a rincones de la sociedad que muchos se niegan a ver, y ofrecen sus micrófonos a personas que en muchas ocasiones carecen de voz pública”, manifestó el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, que elogió la “magnífica” labor de los responsables de Quepo. “José María González Sinde -primer presidente de la institución- estaría contento y orgulloso de unir a partir de hoy su nombre a esta productora”, subrayó Méndez-Leite.

Arropados por todo el equipo de Quepo -formado por 20 personas-, Sonia Ros, Pablo Zareceansky, Raquel Bonell e Ivan Gordillo -responsables de la productora- recogieron este reconocimiento destinado a homenajear la labor de aquellas instituciones que, valiéndose del medio cinematográfico, lo emplean para la consecución de fines sociales.

“A menudo —no siempre— la cultura y también el cine no representan la realidad diversa, rica y compleja en la que vivimos. Defendemos que la cultura y el arte deben llegar a aquellas personas que han de movilizarse para transformar la sociedad. Pero para eso es necesario que se vean reflejadas en las miradas y en los temas que elegimos contar. Vivimos un momento que nos exige toda la capacidad transformadora posible; no contar con esas miradas nos resta capacidad”, declaró Ros, que desde hace 18 años dirige esta productora que con cada película ha “aprendido un mundo”.

Desde su primer documental en Kenia, han aprendido por qué muchas trabajadoras del hogar no pueden denunciar los abusos que sufren; han contado que no hay que avergonzarse por no poder pagar la hipoteca, y muchas familias vieron que no estaban solas; han acompañado a un grupo de trabajadoras para explicar por qué es necesario luchar por una sanidad pública de calidad…Y acaban de finalizar el rodaje de Rosine, un híbrido entre documental y ficción sobre la primera mujer africana que ha demandado al estado español por no garantizarle el acceso a pedir asilo en una embajada. “En cada una de estas historias, con cada personaje, en cada formato, en cada plano rodado, en cada etalonaje, en cada mezcla, el cine nos ha confirmado su poder para contar y para contarnos”, resaltó Ros.

De qué quieren hablar y cómo quieren ser representadas

Tras dar las gracias a la Academia “que pensó que nuestro trabajo merecía ser reconocido”, y a las muchas personas que han contribuido “a que Quepo siga viva y con el impulso para continuar”, Ros lanzó varios interrogantes. “Debemos preguntarnos quién puede crear, quién puede hacer una película, quién puede pagar una buena escuela de cine (nosotras no pudimos), quién puede encerrarse a escribir un guion sin preocuparse de cómo pagar el alquiler, quién puede elegir contar historias que no hacen taquilla, quién puede asumir el riesgo de hablar de temas que ‘no interesan’... Algunas personas de origen obrero, como nosotras, lo hemos conseguido de forma inesperada, pero nosotras no somos ejemplo, somos la excepción”, resaltó.

Ros también preguntó por el lugar que pueden ocupar “aquellas personas que forzosamente pertenecen a minorías desplazadas, invisibilizadas, a veces voluntariamente silenciadas. En Quepo defendemos que es necesario que sean protagonistas. Por eso, cuando la historia lo requiere, hacemos cine participativo. Es clave, especialmente cuando hacemos documentales y viajamos a países del Sur Global, que las personas y las comunidades tengan el poder de decidir de qué quieren hablar y cómo quieren ser representadas”, defendió la directora de la productora.

En la entrega del González Sinde, que tuvo lugar en la sede de SGAE de la Ciudad Condal, se proyectó Qui soc, documental protagonizado por Judith, Marouane y Youssef, que migraron a España cuando todavía eran menores de edad “y que son blanco de la criminalización y del odio”, subrayó Ros.

Acompañados por la directora general de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Andrea Costafreda; Edgard García, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); y del académico y miembro de la Junta Directiva, Josep María Civit, entre otros, los responsables de Quepo también escucharon los vídeos de felicitación de la directora Rosa Vergés, el director de fotografía Julian Elizalde, el director de producción Xavi Resina, la asistente de dirección Daniela Forn y la maquilladora Karol Tornaria.