Lista de lesionados de New York Yankees suma 10 al inicio de la Temporada 2025

El equipo de New York Yankees es el más popular de todo el beisbol de Grandes Ligas. Cada temporada, sus fanáticos exigen a la franquicia que su meta sea ganar la Serie Mundial. Por ello, la gerencia intenta conformar la mejor nómina posible para avanzar a la postemporada, ganar el banderín de la liga y dominar el Clásico de Otoño.

En la pasada campaña de MLB 2024, los Yankees llegaron a la Serie Mundial. Sin embargo, no pudieron vencer a Los Angeles Dodgers, campeones en cinco juegos. La fiesta del título fue en el propio Yankee Stadium en un partido casi ganado para los del Bronx, pero que no pudieron materializar. Quedó una espinita en la afición que esperan sacar en la actual temporada, aunque el inicio no parece el mejor.

Sucede que el roster de 26 que presentaron los Yankees para el Opening Day 2025 no fue el que se esperaba. Evidentemente, resultó de un Spring Training lleno de lesiones dentro de la organización, creando grandes lagunas en el equipo, sobre todo en el pitcheo. Más de 10 peloteros iniciar la temporada en lista de lesionados, entre ellos varias figuras estelares.

Quizás la ausencia de mayor impacto sea la del derecho Gerrit Cole, principal as del box y líder de la rotación de pitcheo. El ganador del premio Cy Young en 2023 estará ausente toda la campaña, luego de someterse a una cirugía Tommy John. Aunque estuvo fuera también más de la mitad de la temporada de MLB 2024, Cole sumó 44 victorias para los Yankees entre 2021 y 2023, vitales en los resultados de la franquicia.

En la parte ofensiva, la baja más complicada es la de Giancarlo Stanton. El jardinero y designado inicia la temporada en lista de lesionados de 10 días (IL10), debido a epicondilitis en ambos codos. Aun su regreso es incierto y no parece se repita nunca aquella zafra del debut con Yankees en 2018 donde sumó 34 jonrones, 100 empujadas y jugó 158 encuentros.

Otras bajas sensibles para Yankees son las siguientes:

DJ LeMahieu: tercera base regular previsto para MLB 2025. Está en IL10 por distensión de la pantorrilla izquierda.

Luis Gil: lanzador abridor y parte de la rotación. Ganó 15 juegos en MLB 2024 y fue finalista al Novato del Año. Está en lista de lesionados de 60 días por problemas en su hombro. Debe regresar después del Juego de Estrellas.

Clarke Schmidt: parte de la rotación de abridores, con 14 victorias en las últimas dos temporadas. Está en lista de lesionados de 15 días (IL15) para rehabilitación, tras molestias en su hombro.

Ian Hamilton: parte importante del cuerpo de relevistas con 11 holds en MLB 2024. Está en IL15 para rehabilitación, tras enfermedad viral

Jonathan Loaisiga: parte importante del cuerpo de relevistas. Se perdió casi todo MLB 2024 por una cirugía en su codo derecho. Está en IL15 por recuperación

Lanzadores de menor impacto en la franquicia que inician en IL15: JT Brubaker (fractura de costilla izquierda); Clayton Beeter (inflamación en el hombro) y Scott Effross (distensión del tendón de la corva izquierdo)

Los Yankees, acostumbrados a competir, con una nómina millonaria y una fanaticada exigente, tendrán un elemento de presión adicional a inicios de esta temporada de MLB 2025. Esta larga lista de lesionados pondrá a prueba la planificación de la gerencia, de cara a buscar un espacio en la Serie Mundial.