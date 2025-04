Lancia Ypsilon Eléctrico proporciona ahora hasta 425 km de autonomía

Lancia da un paso más para hacer que la movilidad urbana sea cada vez más sostenible, asequible y transparente gracias a dos nuevas actualizaciones de la gama Nuevo Ypsilon, introducidas desde el 8 de abril. En primer lugar, tenemos una evolución en el Ypsilon Eléctrico, que ahora proporciona hasta 425 km de autonomía a cero misiones según el ciclo WLTP. En segundo lugar, se ha aplicado una mejora significativa al Ypsilon Híbrido, que ahora declara una potencia combinada de 110 CV en previsión de la normativa Euro 7 prevista para 2027.



Con una batería de 54 kilovatios/hora y un motor eléctrico de 115 kilovatios que ofrece 156 CV, el Nuevo Ypsilon Eléctrico permite recorrer hasta 425 km con una sola carga, lo que supone un aumento de alrededor del 6%, es decir, 22 km más que el modelo anterior. Esta mejora se debe a una batería de níquel-manganeso-cobalto de química mejorada y a una cadena cinemática aún más eficiente. El consumo medio es ahora de 14,3 kilovatios-hora cada 100 km, lo que hace que el nuevo coche compacto de Lancia sea aún más sostenible y más fácil de gestionar sin que aumente su coste. Además, cuando el coche necesita cargarse, alcanza el 80% en menos de 30 minutos en una estación de carga de 100 kW con corriente continua. En definitiva, con esta nueva actualización, Lancia ha demostrado una vez más su compromiso por hacer que la movilidad eléctrica sea aún más fácil y merezca más la pena.

Simultáneamente, Lancia ha introducido también un cambio significativo en el Ypsilon Híbrido, optando por ser más transparente sobre la potencia real disponible. El modelo pasa de una potencia declarada de 100 a 110 CV, el total de las prestaciones ofrecidas por el motor de combustión y el eléctrico integrado en el sistema de 48 voltios. Esta elección se ha hecho en previsión de la normativa Euro 7 que, a partir de noviembre de 2027, obligará a todos los modelos híbridos a declarar su potencia combinada, y no sólo la del motor de combustión. Con esta actualización, Lancia ha adoptado las mejores prácticas del sector, ofreciendo a sus clientes más claridad y mayor valor percibido. El Nuevo Ypsilon Híbrido presenta una potencia total de 81 kilovatios, el equivalente a 110 CV, que proceden de un motor de combustión de 74 kW y una contribución eléctrica máxima de 21 kW. No se han introducido modificaciones en el sistema técnico, las prestaciones o el consumo. Todo lo que hay bajo el capó es igual, pero ahora es más transparente y acorde con los cambios del mercado.

En resumen, con estas dos actualizaciones, Lancia ha reforzado el papel del Nuevo Ypsilon como referencia en el segmento B de los utilitarios premium, reforzando un modelo que aúna elegancia y sostenibilidad. Esto se aplica tanto a la versión totalmente eléctrica, perfecta para la movilidad urbana con cero emisiones, como al modelo híbrido, eficiente, fluido y preparado para los estándares del futuro.

La frase de Il Commendatore "Puedo defenderme de los errores, pero no puedo luchar contra las mentiras" – Enzo Ferrari.