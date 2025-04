My English House revoluciona el aprendizaje del inglés y el modelo de franquicia en España

Con 31 centros activos, la enseña está transformando la educación y las oportunidades de inversión con un modelo disruptivo, de la mano de Tormo Franquicias Consulting ¿Y si aprender inglés no fuera una asignatura, sino una experiencia? My English House se ha posicionado como la franquicia educativa que está reescribiendo las reglas del sector. Con su innovadora metodología "Learning by Doing", ha roto con los modelos tradicionales de las academias de idiomas, ofreciendo un modelo más sólido, duradero y orientado al futuro.

Un concepto atractivo tanto para los padres —que buscan un aprendizaje práctico, inmersivo y real para sus hijos— como para los franquiciados, que encuentran en esta marca una oportunidad de negocio rentable, diferencial y de largo recorrido.

Desde talleres de cocina, ciencia, arte o medios de comunicación hasta programas para empresas y campamentos, My English House convierte cada clase en una vivencia única, donde el alumno es siempre el protagonista. Todo ello sin matrícula, con materiales propios exclusivos para los centros de MEH y una estructura pedagógica que no depende del talento individual de cada profesor, sino de un sistema sólido, replicable y orientado a resultados.

"Hemos roto con los métodos tradicionales para desarrollar un enfoque disruptivo donde los alumnos aprenden haciendo, experimentando y disfrutando. Cada espacio está diseñado para vivir el idioma de forma natural, significativa y 100% en inglés" - Arturo Mateu, cofundador de My English House.

Rentabilidad con propósito: una oportunidad educativa con valores

Con más de 31 centros operativos y sin una sola baja desde su creación, My English House ha demostrado que es posible combinar sostenibilidad educativa y rentabilidad. Su modelo permite recuperar la inversión en menos de 24 meses, con una operativa sencilla y el acompañamiento total por parte de la central: desde la formación inicial, materiales educativos y de imagen hasta campañas de marketing adaptadas a cada ubicación.

Este año, la central franquiciadora de My English House ha confiado en Tormo Franquicias Consulting para acelerar y ampliar su expansión en España, conociendo la proyección y situación del sector. La colaboración estratégica con Tormo Franquicias permitirá alcanzar los objetivos de crecimiento planteados para 2025.

"Aunque el bilingüismo ha ganado terreno en muchos centros educativos, aún existen grandes carencias en habilidades comunicativas. En My English House priorizamos el speaking y el listening, en entornos motivadores y adaptados a la realidad de los alumnos" — Carlos Barberá, cofundador de My English House.

Una expansión con visión: selectiva, sostenible y global

Frente a modelos de crecimiento acelerado, My English House apuesta por una expansión controlada y de calidad, cuidando cada apertura al detalle. Ahora, con el lanzamiento de My English House Studio 3,4 y 5 — los formatos adaptados a cada población y capacidad inversoras del futuro franquicia—, la marca se abre a nuevos territorios y consolida su presencia en todo el país.

Además, su internacionalización ya está en marcha: Marruecos, Portugal y América Latina forman parte de los próximos pasos estratégicos para replicar su modelo de éxito fuera de España.

"Hoy contamos con más de 30 centros abiertos y ninguno ha cerrado desde nuestros inicios. Pero más allá de los números, lo que nos define es la solidez del modelo y la cercanía con cada franquiciado. En My English House, cada nuevo centro forma parte de una gran familia" — Arturo Mateu, cofundador de My English House.