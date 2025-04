"Parthenope": la fatalidad de la gran belleza

El próximo jueves 17 de abril Filmin estrena "Parthenope", la última película del director italiano Paolo Sorrentino, autor de éxitos recientes del cine europeo como "La gran belleza" (2013) o "La Juventud" (2015). La película adopta el mito griego de Parténope para trazar un recorrido a lo largo del tiempo por la ciudad natal del director, Nápoles, a través de la vida de una joven de belleza casi sagrada que al nacer recibe el nombre de Parthenope, la sirena que intentó seducir a Ulises durante su viaje de regreso a Ítaca y que dio nombre a la ciudad que con el tiempo acabaría llamándose Nápoles.



A lo largo de 73 años seguimos la vida de Parthenope (interpretada por la debutante Celeste Dalla Porta en su juventud y por Stefania Sandrelli, mito del cine italiano, en su edad madura), la fascinación que despierta en todos los hombres que la rodean, una tragedia familiar que marcará su vida y de la que la harán sentir culpable, y sus esfuerzos por convertirse en una antropóloga de brillante carrera académica. La película se estrenó en la Sección Oficial del Festival de Cannes y fue distribuida en cines en España por BTEAM Pictures en diciembre del año pasado. Ha recibido 15 nominaciones a los premios David Di Donatello, los Óscar del cine italiano, convirtiéndose en la película con más nominaciones junto a "La gran ambición".

Aunque reside en Roma desde hace años, Sorrentino siente una mezcla de fascinación y terror por su Nápoles natal, una ciudad en la que ya ambientó su anterior película, "Fue la mano de Dios" (2021): "Aunque la película se rodó allí, en aquella ocasión me concentré más en mi historia familiar. Así que pensé que sería interesante dedicar una película a la ciudad en sí, que es, como todas las grandes ciudades, un mundo en sí misma", afirma: "Aunque viví allí hasta los 37 años, Nápoles siempre me dio miedo. Caminé de puntillas a su alrededor. Esta película fue una oportunidad para sumergirme finalmente y por completo en su esencia". El director traza un paralelismo entre Nápoles y la protagonista de la película, una mujer libre que vive según sus propios principios en una época y un lugar donde las mujeres rara vez lo hacían: "Nápoles es libre, Nápoles es peligrosa, Nápoles nunca juzga. Nápoles es como Parthenope", afirma.

Para Sorrentino, lo sagrado representa todos aquellos acontecimientos de nuestra vida que nunca podremos olvidar: "Parthenope es, sobre todo, una película sobre lo sagrado. Sobre todas las cosas que una mujer no ha podido olvidar en sus 73 años de vida". El director defiende el carácter épico, casi mitológico, de su relato, filmado con la excelencia estética y el preciosismo marca de la casa: "Históricamente, los cuentos épicos han estado dominados por hombres y sus protagonistas son casi exclusivamente masculinos. Por lo tanto, pensé que sería repetitivo poner a un hombre al frente, dado lo mucho que ya se ha hecho y dicho. En realidad, cuando nos centramos en la dimensión épica, esta pertenece hoy en día mucho más a las mujeres que a los hombres", opina el director.

Junto a las citadas Celeste Dalla porta y Stefania Sandrelli, la película cuenta en su reparto con la icónica presencia de Gary Oldman, que da vida al escritor John Cheever, al que Parthenope conoce en Capri durante un verano de infausto recuerdo. El actor estadounidense da vida a un hombre alcohólico y taciturno que despierta la admiración intelectual de la joven. También en el reparto, Silvio Orlando ("El sol del futuro"), Dario Aita (de la serie "La ley de Lidia Poët") y Daniele Rienzo ("Morrison"), entre otros.