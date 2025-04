KIA EV3 Long Range ofrece hasta 600 km según ciclo WLTP

El nuevo KIA EV3 es uno de los mejores coches eléctricos del momento para disfrutar de la carretera. Este SUV compacto, que hereda la filosofía y tecnología del buque insignia EV9, apuesta por una experiencia de viaje superior gracias a una autonomía de hasta 600 km.



La autonomía real es la única medicina efectiva para los usuarios más reticentes al vehículo eléctrico. Autonomía y planificación, si es posible incluso visual, marcada sobre el recorrido, dentro de la aplicación, en el planificador de viajes “on board” e incluso en un anacrónico cuadernillo que haga la función de los apuntes de toda la vida. Solo así se puede recorrer el país sin la inevitable ansiedad del que teme quedarse tirado en la carretera. Y, aun así, no siempre se consigue viajar con absoluta tranquilidad. Hay que ser ordenado y planificar el recorrido, al principio cuesta, pero luego es una rutina más.



El gran reto de los coches eléctricos es la autonomía. Porque el resto de lo que es importante en muchos de ellos, como en este KIA, es sensacional. La suavidad de marcha, el silencio de rodadura e incluso una dinámica sobresaliente; sí, es correcto, porque el mayor peso de las baterías siempre ubicadas en el suelo de la carrocería hace que sea fácil tener un óptimo reparto de pesos y, en consecuencia, una dinámica eficaz y divertida al volante. Pero volvamos al problema principal, que radica en la autonomía, requisito en el que el KIA EV3 rompe la barrera gracias a su versión Long Range que ofrece hasta 600 km según ciclo WLTP. Con semejante autonomía el EV3 se posiciona como uno de los modelos más capaces dentro del segmento de los SUV compactos, la categoría reina entre los eléctricos del momento y ya una distancia más que suficiente para cubrir trayectos largos sin tener que recargar a mitad de camino.



El siguiente factor para aportar esa necesaria tranquilidad es la posibilidad de realizar una carga rápida, algo que tecnológicamente también está bien resuelto en este EV3 porque el sistema permite pasar del 10% al 80% de carga de la batería en apenas treinta minutos a 11 kW de potencia (para las unidades que lleguen el año próximo se ampliará la potencia de recarga a 22 kW), lo que viene a ser una parada razonable para tomar un café y estirar las piernas antes de volver a la carretera y continuar el viaje. La parada no es tan larga ni tan lenta y en todo viaje es del todo recomendable y debería ser obligatorio.

Con el KIA EV3 hay dos opciones de batería, la Standard de 58,3 kWh y la Long Range con sus 81,4. La gama se completará en 2026 con las versiones de tracción total y los acabados GT, pero ni uno ni otro será más interesantes si lo que buscamos es la máxima autonomía, lo serán por seguridad y capacidad de tracción en la versión de tracción total, y por estética y equipamiento con rasgos deportivos en la versión GT. La primera de las opciones vigentes en el mercado, la batería Standard es perfecta para un uso urbano y también para media y corta distancia, son 436 km de autonomía que no están nada mal, aunque sin duda, si de ansiedad al viajar hablamos, la Long Range con sus 605 km de autonomía es imbatible. Luego esta la eficiencia del motor eléctrico y la economía de uso que sea capaz de aplicar el conductor. Por eficiencia el motor no desentona salvo que abusemos de sus 204 CV y esos 7,5 a 7,7 segundos para cubrir el 0 a 100 km/h. Mimando el acelerador, recurriendo a las levas para retener y aprovechar la recarga al máximo en ciudad es fácil superar los 550 km recorridos, y en carretera, con mucha disciplina no se queda lejos de lo que indica la homologación, con un gasto medio que fácilmente se queda por debajo de los 15 kWh para cada 100 km. Con un consumo así se superan los quinientos kilómetros en carretera sin problema.



Para alcanzar el máximo disfrute de conducción y olvidar un poco la autonomía el EV3 de KIA cuenta con toda la tecnología del fabricante coreano incluido un Nivel 2 de asistencia a la conducción, con cambio automático de carril, control de crucero inteligente, mantenimiento de carril e incluso un asistente de aparcamiento remoto que permite mover el coche desde el exterior mediante el mando a distancia. El KIA EV3 no es un eléctrico más, es un coche pensado para viajar y disfrutar de la conducción eléctrica sin renunciar a la mejor autonomía y el mayor confort de marcha. Con el KIA EV3 se puede ir muy lejos.

