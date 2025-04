Aligners Sun&Fun 3; Mallorca brilla como capital mundial de la ortodoncia invisible

Los asistentes afirmaron que nunca habían visto nada igual. Un evento a punto de comenzar y las puertas de la sala aún cerradas…

250 doctores de 39 países esperaban. Sonaba música de fondo. Las puertas seguían cerradas y la expectativa no dejaba de crecer… Lo que ocurrió a continuación probablemente no pueda explicarse en este artículo: hay que vivirlo. Las redes sociales de esta empresa de formación en ortodoncia invisible, Smart Aligner Services (SAS), ofrecen algunas pistas sobre esta experiencia única.

Con los asistentes ya en la sala y un leitmotiv musical, el evento dio comienzo. Se apagaron las luces. 3, 2, 1…

Así arrancaba el ciclo de conferencias de este ‘Aligners Sun&Fun 3’, celebrado en Mallorca del 3 al 6 de abril. Es, probablemente, el evento más poco convencional del mundo en ortodoncia invisible y uno de los más demandados en la actualidad. Su propósito está claro: conectar a profesionales y disfrutar del proceso de aprendizaje.

Smart Aligner Services organiza habitualmente dos eventos presenciales al año: su “Sun&Fun” (que el próximo año se celebrará en Valencia) y el SAS Meeting (en Madrid). Esta empresa española está especializada en la formación en ortodoncia con alineadores y cuenta con un equipo de mentores internacionales: ortodoncistas experimentados, varios de ellos ponentes oficiales de las principales marcas de alineadores del mundo. La compañía está liderada por dos socios: Daniel García Muñoz y el Dr. Luis González Barbero, el tándem perfecto para la gestión empresarial, el marketing y el liderazgo clínico en ortodoncia. Una de las claves del éxito de la empresa es que todos sus mentores conocen a fondo y saben enseñar las particularidades de las diferentes marcas de alineadores disponibles en el mercado.

Las expectativas eran muy altas entre los asistentes que viajaron desde todos los rincones del mundo hasta Mallorca. Más de 250 ortodoncistas de 35 países distintos. Sin duda, una cifra que habla por sí sola del trabajo que viene realizando Smart Aligner Services y de su capacidad para conectar y llegar a doctores de todo el mundo.

El evento ‘Aligners Sun&Fun 3’, celebrado en Mallorca, estuvo repleto de momentos especiales y detalles cuidados al milímetro.

Un programa formativo de primer nivel Tres días. Diez ponentes internacionales. Un enclave espectacular junto al mar Mediterráneo. Eso fue Aligners Sun&Fun 3: un congreso internacional que marcó un antes y un después en la formación clínica en ortodoncia invisible.

El evento combinó sesiones clínicas de altísimo nivel con experiencias sociales inolvidables, en un entorno diseñado al detalle para fusionar ciencia, conexión humana y elegancia. Desde el primer día, los asistentes siguieron una agenda intensa, repleta de contenidos punteros que reflejan lo más avanzado de la ortodoncia actual.

Un programa clínico sólido y perfectamente estructurado ofreció desde biomecánica avanzada y estrategias con alineadores y TADs, hasta talleres prácticos, revisiones de casos en directo y mesas de discusión.

El evento comenzó con un workshop exclusivo para tickets VIP impartido por el Dr. Luis González sobre el uso clínico de mini-tubos, seguido por ponencias destacadas de los Dres. Javier Lozano, Udo Windsheimer y Pablo Lirio, así como de Martín Pedernera. En los días posteriores, brillaron las presentaciones de la Dra. Susana Palma, el Dr. Victor Guerrero, el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, el Dr. Alessandro Greco y el Dr. Benedict Wilmes. El cierre clínico corrió a cargo del propio Dr. Wilmes y del Dr. Skander Ellouze, quienes abordaron desde casos simples hasta maloclusiones complejas con alineadores y TADs.

Una comunidad global conectada por la pasión Más allá del contenido académico, los asistentes destacaron el ambiente cálido y colaborativo del evento. “Sun and Fun no es solo un nombre, es una forma de entender la formación”, comentó una de las participantes. Para el Dr. Emmanuel Jr. Dumu, “fueron tres días de pasión, ciencia y conexión humana”. La Dra. Libia López Iglesias lo resumió con emoción: “Qué gran encuentro con gente maravillosa”.

Las cenas temáticas, como la elegante gala “Oscars Night” o la cena de bienvenida en blanco en la terraza del hotel, ofrecieron el marco ideal para reforzar los lazos entre profesionales que no solo comparten conocimientos, sino también valores, retos y una visión de futuro. El broche final fue una cena VIP en el restaurante Náutico con vistas al puerto de Palma.

Una experiencia transformadora Para muchos, Aligners Sun&Fun 3 ha sido mucho más que un congreso. “No ha sido solo un evento, ha sido un lugar donde crecer, recargar energías y reconectar con lo que nos apasiona”, explicó la Dra. Charlotte Van Elst.

Ese espíritu define precisamente a Smart Aligner Services y a su exitoso Método SAS, una plataforma de acompañamiento clínico y formación continua que ya ha impactado a una comunidad de más de 2.500 ortodoncistas en todo el mundo y miles de casos clínicos.

Próxima parada: Valencia 2025 Con Mallorca aún fresca en la memoria, la próxima edición de Aligners Sun&Fun ya tiene fecha: octubre de 2025 en Valencia. Una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, conectando y viviendo la ortodoncia desde una perspectiva verdaderamente transformadora.