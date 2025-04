​Lesotho y el sueño de Trump

Lesotho le quita el sueño a Trump. No le deja vivir. Trump le tiene un miedo terrible. No es para menos. Lesotho tiene un aeropuerto donde casi es imposible aterrizar. Eso le da miedo. La altitud de este país no baja de los mil metros. Eso da miedo. Le llaman el reino del cielo. Eso es preocupante. Tiene pistas de esquí en la propia África. Trump prefiere Aspen. Y esto le quita el sueño. Exporta grandes cantidades de pantalones vaqueros a Estados Unidos. Eso es lo que más miedo le da a Trump. Por eso le ha sancionado con el cincuenta por ciento en sus exportaciones de pantalones. Y es que los pantalones de Lesotho le dan mucho miedo a Trump. Personaje que no suele llevar vaqueros. Trump va por el buen camino de hundir la economía de Lesotho. Entendemos que un pequeño país de África le quite el sueño a Trump. Siempre puede echar mano de pastillas que le hagan olvidar los vaqueros de Lesotho. No tiene porqué aterrizar en Lesotho. Se va a marear. Teniendo su complejo de Mar-a-Lago, no sé porqué se preocupa por Lesotho.