Contorno de ojos: así debe aplicarse para que sea efectivo

Los ojos son el principal centro de atención del rostro, el foco donde van todas las miradas, y la piel de su contorno, más fina y delicada que el resto del cutis, lo primero que envejece, ya que es más proclive a perder humedad. Para esta zona fundamental existen los contornos de ojos, cosméticos que nos ayudan con las bolsas, las ojeras, las arrugas, las líneas de expresión y también la textura flácida que conlleva la perdida de firmeza. La eficacia de un buen “eyecontour” radica por supuesto en sus ingredientes pero también, en una correcta aplicación.



La zona de la cuenca de los ojos revela mucho sobre cuánto dormimos, si estamos hidratados y si seguimos o no un régimen de belleza que nos funciona. Por eso es tan importante darle la atención que se merece, manteniéndola hidratada y nutrida con los llamados contornos de ojos ricos en colágeno, vitaminas, cafeína, extractos botánicos, antioxidantes y otros ingredientes que ayudan contra el envejecimiento: “Deben incluir también humectantes como la glicerina o el ácido hialurónico ya que sus propiedades permiten formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua, atrayéndola hacia la capa superior de la piel donde se aplica. Una combinación de extractos vegetales, vitaminas, humectantes y antioxidantes que actúan conjuntamente para mejorar el aspecto y sensación de la piel bajo los ojos” – nos explica Esperanza Sáenz, responsable de experiencia de cliente de Nezeni Cosmetics.

Cómo aplicar el contorno de ojos

En primer lugar, aplica pequeños puntos alrededor de la cuenca, con las manos bien limpias y sobre el rostro igualmente limpio. Con el dedo anular se presiona suavemente la piel alrededor de los ojos hasta que encuentres el hueso orbital que forma su estructura alrededor, y aquí es donde debes aplicar la crema o el gel: “La cantidad debe ser del tamaño de un grano de arroz en la yema del dedo, aplicando pequeños puntos siguiendo este hueso alrededor de los ojos y a lo largo de la parte superior del pómulo. También puede extenderse por la zona de debajo de la ceja, el producto se filtrará en las pequeñas grietas y hendiduras”.

Consejos para su aplicación



Procura no acercarte demasiado a la línea de las pestañas, ya que el producto puede entrar en el ojo e irritarlo. Deja una zona despejada de unos dos centímetros alrededor del ojo, ya que esto ayudará a evitar la transferencia del producto. Tampoco usar más producto te dará resultados mejores, pues la piel sólo puede absorber una cantidad determinada, un exceso puede generar hinchazón e irritación en la zona: “El producto debe aplicarse siempre desde el exterior hasta el interior del ojo, la técnica es importante, basta golpear suavemente con las yemas alrededor del hueso orbital, estimulando la circulación. Y una vez más, golpes ligeros y no frotar bruscamente, tirar de la piel aumenta la aparición de arrugas, lo que no queremos” – nos cuenta Filip Van, CEO de la firma cosmética natural Di Oleo.