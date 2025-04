Responsabilidad social y censura social

Hay temas enormemente complejos y desconocidos en gran parte. Uno de ellos es la responsabilidad de los actos. Los actos tienen consecuencias buenas y menos buenas…

Empezaremos por un dicho, que oí hace tiempo del mundo del arte y en el Arte. Si la madre de Miguel Ángel, no hubiese tenido ese problema de lactancia, el bebé Migué Ángel, no se lo hubiese criado y amamantado la mujer de un cantero. Si esa mujer no le hubiese amamantado, costumbre que ha estado en el mundo durante siglos, porque no existían papillas y otras leches no naturales. Pues ese niño habría fallecido posiblemente. Pero con la familia del cantero, parece ser que estuvo unos años. Dicen que de alguna manera aprendió el oficio y el deseo y la idea de la escultura y del mármol, de esa familia. Si no hubiese aprendido ese oficio o ese deseo, no habría hecho las primeras esculturas que la familia Médici vio y alabó, no lo habría cobijado bajo su seno.

Si no hubiese tenido fama, muy joven de ser un gran escultor y un gran artista, además de la familia Médici y su influencia, no se le habría encargado La Capilla Sixtina, si no hubiese realizado La Capilla Sixtina, tampoco, posiblemente se le habría encargado una parte del diseño de La Basílica de San Pedro…

Hablo solo de cultura y de Cultura, pero este encadenamiento de causas, puede utilizarse en cualquier tema. Cierto es que parto del hecho que un hecho o fenómeno o realidad o acontecimiento está producido no solo por una causa o variable, sino por varias disponiendo de distinto orden o distinta cantidad de causalidad. De dos o tres variables, unas son más importantes que otras en un fenómeno o en otro. No entendemos el mundo, porque la ciencia no es capaz de entrar a estudiar, cientos de fenómenos humanos y sociales. Quizás, ahora con la Inteligencia Artificial empecemos a valorar, cientos de cuestiones y temas, como influyen las variables. Espero que esto permita abrir un nuevo mundo al conocimiento, aunque yo no lo vea…

No voy a recordar el efecto de una mariposa en Australia que produce una tormenta o un huracán en el Missisipi. No voy a entrar la teoría del caos en matemáticas, o las teorías de los diversos modelos de situaciones de la matemática, o los modelos o teorías de los fractales en matemáticas. En fin, toda esta complejidad de la causalidad y la casualidad o de la causalidad y del azar. Creo, sinceramente, que con la informática se abrirá un nuevo mundo de entendimiento, en toda la matemática que estudian los fenómenos complejos, algunos lo llaman del caos, sistemas enormemente complejos, como pueden ser un huracán, un sistema económico, supongo que también lo aplicarán a la política, a los temas sociológicos, antropológicos, etc.

Pero sintetizando y abstrayendo y reduciendo la cuestión. No sé si somos conscientes, que a una persona, hablemos de los “seleccionadores sociales”, sean en los ámbitos de trabajo, sean en los ámbitos culturales, sean en los ámbitos profesionales, todos los que seleccionan a otras personas, que como todos los oficios pueden que se equivoquen, pero puede que no, o solo en parte o solo en una parte. Pero dentro de los seleccionadores, no solo están los del grupo o clase para los trabajos de empresas, o no solo los sistemas de selección de las Administraciones, si son sistemas justos o equitativos o no lo son, etc. –que es un tema anexionado a éste-. Sino todo tipo de selecciones y seleccionadores…

Pongamos las selecciones que se hacen en el campo de la cultura y Cultura, sea en los libros, literatura, sea en las Artes, en el Arte, sea en tal o cualquier campo. Incluso, admitiendo que se vaya con buena voluntad, pero puede ser que en algún caso, algún miembro de ese comité de selección no vaya con tan buena voluntad…

Puede ocurrir, imaginemos que alguien se presente a un concurso o a diez o cincuenta de relatos o de cuentos infantiles o de cuentos de adultos o del tema semejante que sea… y, no sea seleccionado, porque el comité de selección piense justa y equitativamente, en moral correcta, que no tiene la suficiente calidad, su producto que presenta. Por tanto, el comité ha optado por una selección correcta y justa y moral, incluso aunque se puedan equivocar –la equivocación no sería un error moral adrede, sino sería una deficiencia de conocimientos, que es otro tema-. (Puede ocurrir por motivos de maledicencia, inquinas, rencores, calumnias, ideológicos, envidias, etc.).

Por tanto a esa persona, no se le selecciona de forma, diríamos justa y equitativa y moral, y, así, la persona no seleccionada lo sepa o no, ha sido no valorada correctamente. Existirán otros concursos/certámenes/premios en el futuro. Pero puede suceder, que exista una selección no correcta adrede, porque existan otras personas que interesan más, por una razón o por otra, mil razones pueden existir. No en todos los miembros del comité de selección, pero si en uno o dos de tres o cinco. Lo suficiente, que de antemano esa persona, jamás sea seleccionada en esas selecciones a esos cuentos, que es el ejemplo que hemos puesto… Todo el mundo conoce en Cultura las grandes controversias para los grandes Premios Nacionales en Cultura, y, todas las estrategias para elevar a unos candidatos y rebajar a otros…

Pero volvemos al problema de Miguel Ángel, si en uno de esos procesos que hemos sintetizado y abocetado y esbozado… si en un punto se hubiese roto, la cadena en esa dirección se habría roto, no habría terminado haciendo La Capilla Sixtina, o no habría terminado haciendo el diseño de La Basílica de San Pedro…

Si usted, no selecciona de forma correcta y moral, a una persona, en un concurso de cuentos, pongamos el caso, quizás esa persona, aunque no sea un genio en el género de los relatos, esa persona, no pueda publicar un libro de poesía, quizás, si no puede hacer ambas cosas, no puede publicar, un libro de novela, si no puede alguna de esas cosas, quizás no pueda publicar un libro de ensayo, quizás no tenga méritos para una plaza en la Enseñanza… Y, quizás, si no puede hacer nada de eso… quizás, a los cincuenta años no pueda publicar, ideas o sugerencias sobre como tomar medidas, posibles o potenciales, de cómo evitar accidentes de tráfico… O, si lo hace, como no tiene ninguna fama o notoriedad cultural, su libro sobre Accidentes de Tráfico no tendrá ningún lugar en la cultura, ni en los medios de comunicación, etc.

¡Y, qué cosas, la selección que usted, o su vecino ha hecho mala o deficiente, no por error humano natural, sino adrede, para no dejar a una persona vaya ascendiendo en un campo, termina, con que esa persona, no podrá publicar un libro o escrito o textos sobre Accidentes de Tráfico…! ¡Y, qué cosa sucede, en la vida, quién sabe… sin que esa persona no pueda publicar esa temática, o si lo hace, al no ser conocida su firma, su publicación no sirve para nada, ni para nadie… Quién sabe, si esos escritos, habrían servido para evitar cien accidentes de tráfico, quién sabe si para que diez personas no hubiesen fallecido, quién sabe…!

¡Quién sabe al final, quiénes habrían sido los fallecidos que se habrían evitado, quién sabe, si uno/una de ellos, habría sido alguien que desayuna todas las mañanas con él/ella, uno de los que hicieron a lo largo de los lustros selecciones no correctas ante/contra/de esa persona…!

¡Paz y bien, todo dicho sin inquina y sin rencor y sin referencia a nadie en concreto, quede claro, solo hablando en general y en abstracto, para que seamos conscientes que los actos tienen consecuencias, muchas más consecuencias que las que pensamos…! ¡Pero sí que seamos conscientes de que los actos, todos los actos tienen consecuencias, cosa que parece la sociedad está olvidando, ha olvidado…!