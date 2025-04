Tuve una visión... no me gustó

Visitar los países cuya ideología totalitarista, cimentada en las fuerzas elitistas privilegiadas, nos trae el recuerdo de muchas de nuestras infancias: todo nos parecía bien, el respeto era una obligación valorada, la pobreza normalizada por una paz asegurada, la religión bendecida con ayudas aceptadas, en muchos casos, vendiendo los cimientos de la FE, que se predicaba, se festejaba la vida, sin pensar, simplemente bailábamos y los “jefes” de azul o de rojo SONREÍAN....

Poco a poco, con la IA, vamos transformando nuestra realidad y la democracia la vemos como un “látigo forjador de esclavos”...; poco a poco, con la IA, España la veremos transformada y nos acostumbraremos a considerar bueno lo que las REDES PULPITEEN.

La motivación del esfuerzo irá desapareciendo porque el “Estado” y sus “Allegados” nos colocarán con una sola condición apoyar el “conformismo obediente” y “predicarlo”.

Estamos vaciando de sentido “mi pueblo”, “mi comarca”, “mi ciudad”, “mi país”... nos basta una vida entretenida, sin tiempo para pensar y sin futuros personales... LOS BECERROS DE ORO VOLVIERON A APARECER.

De viaje sin billete de vuelta... no siento miedo... lloro en silencio por el mundo que he contribuido a nacer... lloro la juventud perdida... lloro la madurez cobarde...

Me espera un silencio eterno... todos los años LOS BECERROS DE ORO acudirán a mi tumba a celebrar mi ausencia...

¡YA SOBRABA!

Triste juventud que ni ama, ni odia, que sólo desfila en pandillas, cuya única meta es ELIMINAR los sueños individuales: esclavos forjados con el LÁTIGO DE LA SOBERBIA HUMANA.... ¡TAMBIÉN PASARÁN!

Todos hemos hecho algo... los milagros no han existido, los silencios interesados SÍ.