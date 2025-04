Repara tu Deuda Abogados cancela 184.212 € en Badajoz (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 4 nuevos casos han tenido lugar en Badajoz (Extremadura) con un resultado satisfactorio Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 184.212 euros de deuda en Badajoz (Extremadura). Un total de 4 nuevos casos han obtenido un resultado satisfactorio gracias a la aplicación de esta herramienta legal en su caso.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre, divorciado, ha conseguido la cancelación de una deuda de 57.353 euros. Su insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda y un vehículo. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas ya que contaba con la ayuda de su mujer. Sin embargo, el deudor pasó por una ruptura y posterior divorcio, por lo que necesitó más financiación para los gastos de defensa jurídica. Con la sentencia de divorcio, se disolvió la sociedad de gananciales. Con el paso del tiempo, el deudor inició otra relación sentimental, pero, desgraciadamente, su pareja padeció de cáncer. El deudor solicitó una reducción de jornada para poder cuidarla, reduciéndose su salario drásticamente. A su vez, debido a la pandemia del COVID-19, se vio forzado a estar un largo periodo en ERTE.

2) Una mujer, soltera, ha quedado liberada de un importe pendiente de pago de 42.792 euros. La deuda se originó al comprar un coche. Posteriormente, quiso pagarlas todas, pero no pudo debido a su situación precaria, y necesitó pedir otro préstamo para lograr subsistir. Se quedó sin trabajo y pidió sin éxito la reestructuración a bancos y entidades financieras. Llegó un momento en el que no tenía ni para comer.

3) 32.667 euros es la cantidad exonerada a un hombre. Su insolvencia comenzó en el año 2012, cuando se separó legalmente de su mujer y vendieron el piso en el que residían conjuntamente, quedándole un remanente de 40.000 euros, por lo que solicitó un préstamo para poder abonar las cuotas de dicho remanente. A raíz de la separación, el deudor se vio en la necesidad de adquirir un vehículo para poder desplazarse hasta su lugar de trabajo y para realizar sus gestiones cotidianas, por lo que financió dicho vehículo. Asimismo, solicitó nuevos préstamos para poder ir satisfaciendo los gastos más básicos, puesto que solamente con sus ingresos no podía cubrirlos completamente. Todo esto hizo que cayera en un estado de insolvencia.

4) Por último, hay que mencionar el caso de una mujer que también ha dejado atrás todos los pagos que tenía pendientes. En esta ocasión, la cantidad exonerada ha sido de 51.400 euros. Ha logrado dar por finalizada la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraba.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos quedar liberados de todas sus deudas. Para ello es necesario cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe.

Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó este mecanismo. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de personas interesadas en acogerse a este mecanismo y también por la alta cifra de expedientes que se están tramitando.

