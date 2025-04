HAIER HVAC apuesta por la alianza entre BlackFlag y Creatit para liderar su estrategia digital en España

"Una colaboración -full funnel- que busca conectar a la marca líder en climatización con la cultura de una forma relevante" BlackFlag y Creatit han sido los ganadores del concurso convocado el pasado enero por la marca Haier Climatización, empresa nº1 en España en soluciones de climatización para hogares y empresas, gestionando su estrategia digital a partir de este 2025.



David Serrat, Channel Marketing Lead España y Portugal: "La frescura que nos transmitieron ambas compañías, unido a su motivación y expertise demostrado en su propuesta, han sido clave a la hora de decantarnos por esta joint venture".

Además de la gestión de la totalidad de sus canales en social media (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y Youtube) las agencias serán las responsables de la creatividad y la creación de contenido. El plan de comunicación también incluirá la estrategia de performance, el liderazgo de colaboraciones con influencers y activaciones que logren generar impacto construyendo a favor del concepto de la marca para B2C y B2B: "More Creation. More possibilities" y "Building for the future" respectivamente.

Una alianza de dos agencias independientes, que combina la creatividad de BlackFlag con la experiencia en estrategia digital y performance de Creatit para dar una nueva perspectiva al concepto de climatización y aerotermia, buscando la conexión de Haier HVAC con las tendencias más actuales y ayudando a afianzarse como líder hoy, proyectando su visión innovadora y sostenible como elementos clave para el presente y futuro de este sector.

Bernardo Moleón y José Angel Arroyo responsables de la propuesta ganadora: "Vemos en HAIER Climatización un potencial enorme para hacer cosas poco convencionales y romper con los convencionalismos comunicativos de la categoría".



Sobre HAIER HVAC:

Haier es un proveedor líder mundial de soluciones de confort inteligentes.

"Nuestra ambición es ofrecer continuamente tecnologías únicas y avanzadas, un diseño excelente y experiencias personalizadas. Desde modernas soluciones de calefacción hasta refrigeración y calefacción residencial y comercial en una amplia variedad de aplicaciones. Hemos aumentado nuestra presencia en Europa como una marca de confianza con productos premium, una red de distribuidores cada vez más extensa y un excelente servicio postventa".

El Grupo Haier fue creado en 1984 en Qingdao por Zhang Ruimin, quien ha centrado el negocio en torno a la filosofía RenDanHeYi. El respetado modelo, desarrollado e implementado por el Sr. Ruimin, es revolucionario, ya que ninguna otra empresa opera de esta manera. RenDanHeYi da prioridad a las necesidades del usuario, siendo el componente central del modelo la «distancia cero» con los clientes. En Haier, proporcionamos un compromiso y valor excepcionales a nuestros socios y clientes finales, manteniéndolos a la vanguardia en todo momento.

Desde entonces, hemos ido fortaleciéndonos más y más, esforzándonos continuamente por ser los mejores en nuestra categoría, y trabajando para desarrollar productos de primera calidad para mercados globales con IoT en el centro de nuestra I+D y desarrollo de productos. Hemos estado en la lista de BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands durante cuatro años consecutivos como la primera y única marca con ecosistema IoT del mundo. Haier también ha encabezado los Global Major Appliances Brand Rankings del Euromonitor International durante 13 años consecutivos.

Sobre la agencia digital Creatit:

Creatit es una agencia digital nacida de la experiencia de un equipo que ha pensado y ejecutado estrategias de crecimiento para startups y compañías consolidadas en el ecosistema digital. "Nuestro enfoque se centra en maximizar los ingresos del negocio y el valor de marca, trabajando de forma integral todas las fases del funnel. La innovación, la estrategia y la experiencia de usuario forman parte de nuestro ADN. Contamos con un método propio, al que llamamos SMOKE FREE, una forma de trabajar con honestidad y bajando a la realidad en un sector colapsado de gurús y 'vendehumos'. En un entorno digital donde todo puede medirse y analizarse con precisión, creemos firmemente en tomar decisiones basadas en datos reales. Nos integramos como un partner más de cada negocio, analizando cada situación con detalle y aprovechando al máximo cada oportunidad, sin perder de vista los objetivos empresariales, las necesidades de los usuarios ni la viabilidad tecnológica. Nuestras soluciones abarcan Paid Media, gestión de redes sociales y creación de contenido, email marketing y estrategias para eCommerce, ofreciendo un acompañamiento completo y adaptado a cada fase del crecimiento digital. Además de nuestro equipo especializado en el entorno digital y creativo, contamos con una red de colaboradores en comunicación y PR, consultoría enfocada en la Generación Z, y branding estratégico. Más de 75 empresas han confiado ya en nosotros para hacer crecer su negocio. Solo en el último año, hemos gestionado con éxito más de 5 millones de euros en inversión publicitaria digital, generando un retorno de más de 30M de € a nuestros clientes".



Sobre la agencia creativa independiente BlackFlag:

BlackFlag, un nuevo concepto de agencia independiente de código abierto creada a finales de 2022 por los fundadores de la marca Blue Banana Brand y Bernardo Moleón.

Tras el éxito cosechado de Blue Banana, la marca icónica de la «X» que arrasa entre Millenials y Generación Z, sus fundadores, Juan Fernandez-Estrada y Nacho Rivera, junto a Bernardo Moleón, ex MRM/McCann, la compañía creativa PS21 y TBWA, irrumpen en el sector con una propuesta de valor innovadora con respecto a la de las compañías creativas convencionales, aunando el diseño de experiencia de marca, la creatividad y el contenido.

"El talento creativo y digital ya no está solo en las agencias. Cada vez más, estos profesionales están desarrollando sus propios proyectos, emprendiendo su propio camino. Desde BlackFlag, lo integramos y nos conectamos a la marca o compañía como si fuéramos parte de ellos, sin fricción, sin errores de compatibilidad, de la forma más natural y honesta posible", comenta Bernardo Moleón, co-Fundador y CSO de BlackFlag.

BlackFlag y su misión de construir marcas icónicas pivota sobre tres grandes áreas: la estrategia de marca y posicionamiento, con el fin de crear modelos de negocio icónicos y escalables; la creatividad, creando ideas y plataformas que conecten a las marcas con la cultura y el contexto; y el contenido, con el fin de cubrir las nuevas necesidades de las marcas especialmente en social media.

Los fundadores de Blue Banana Brand junto a Bernardo Moleón son los principales impulsores de esta nueva compañía que ya cuenta con acuerdos de colaboración recurrentes, con más de 20 profesionales independientes nacionales e internacionales, contando con grandes referentes creativos, estratégicos, de diseño y consultores de negocio. Así como alianzas estratégicas con otras compañías emergentes entre las que se encuentran Amigos Solutions o Creatit entre otros.