´Sueños de luz y ojos abiertos´; la poesía que respira con alma propia.

CÍRCULO ROJO.- En tiempos donde la prisa y lo efímero invaden nuestras rutinas, la obra de Dalca llega como un refugio de introspección y belleza sensorial. Sueños de luz y ojos abiertos, publicada por la editorial Círculo Rojo, no es solo un poemario: es una experiencia plástica, filosófica y profundamente humana.

Dalca, artista multidisciplinar y poeta, lleva escribiendo desde los veinte años. Hoy, con cuarenta, nos entrega una obra que ha gestado durante dos años de minuciosa labor. No se trata solo de escribir versos, sino de dar vida a un universo simbólico donde la palabra se funde con la imagen. El libro incluye ilustraciones propias que no solo complementan, sino que amplifican la voz de sus poemas. “Dan lugar a un mundo que habla y tiene su personalidad”, afirma el autor.

Inspirado por su necesidad de compartir una visión interior, el autor invita al lector a descubrirse en cada texto, en cada trazo. La obra está impregnada de una filosofía libre de normas, con un estilo que desafía estructuras tradicionales para dar paso a una expresión orgánica, cargada de simbolismo y reflexión. Es un libro que exige una lectura pausada, atenta, para sumergirse en sus "enredos ocurrentes" y su "escritura natural".

Sueños de luz y ojos abiertos está dirigido a quienes buscan ir más allá de lo evidente, a lectores sensibles a la crítica social, al dolor y la esperanza, y a todos los que sueñan con la letra y el dibujo. La unión entre palabra e imagen es uno de los grandes aciertos de este libro: cada poema dialoga con su ilustración, creando una atmósfera onírica, casi mística.

Editado por Círculo Rojo, la obra se encuentra ya disponible en su web y en plataformas de distribución online. Dalca mantiene una relación cercana con esta editorial, que ha respetado la visión íntegra del autor y ha apostado por una edición que refleja el alma del proyecto.

La opinión de quienes se han acercado a este libro es clara: Sueños de luz y ojos abiertos es un testimonio valiente, una cartografía del alma que toca fibras profundas. En un panorama literario saturado de uniformidad, esta obra destaca por su autenticidad y potencia simbólica. Como bien lo resume el propio

SINOPSIS

En esta obra pongo sobre el papel, por una parte, las letras que se ponen en relación a mis dibujos. En los cuales prima el expresionismo con su consistencia. Y por si no se viera todo lo relatado en mis dibujos, abro la puerta a que las letras se perfilen, dando una visión de vida y reflexiones que pueden dar el campo visible al lector en una obra con pasión al escribir y al dibujar. Con miras a lo trascendental y una puerta a la vida cotidiana.

AUTOR

Me llamo Domingo Alcázar, nací en Albacete. Tengo la noción de la escritura desde los 20 años y, aparentemente casual, también empecé dibujar años más tarde. Del dibujo a la pintura, que ya llevo 10 años desde que empecé. Los cuadros están en una galería de arte online francesa, llamada Artma jeur. Allí se pueden ver, así como su evolución. Además de escritos que dan más idea de lo que quiero ex presar. Mi nombre artístico es dalca. Y el lugar donde se dio la oportuni dad de hacer lo que es mi vocación, es A.F.A.E.P.S. Gracias por todo a mi segunda familia.