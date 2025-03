Valencia acoge una jornada divulgativa para desmontar los mitos más extendidos sobre el alzhéimer

El evento divulgativo “Alzheimer sin mitos”, organizado por la Fundación Pasqual Maragall, reunió este jueves a 180 personas en el CaixaForum de Valencia. Este encuentro forma parte de las iniciativas de concienciación social que la Fundación impulsa en todo el país, con el objetivo de promover una mejor comprensión del alzhéimer y poner en valor la investigación como vía para su prevención.

La conferencia fue impartida por la Dra. Nina Gramunt, neuropsicóloga y experta en formación y divulgación de la Fundación, quien abordó algunas de las creencias erróneas más extendidas sobre la enfermedad. Entre ellas, la idea de que el alzhéimer es una consecuencia inevitable del envejecimiento, que solo afecta a personas mayores o que no se puede prevenir.

“Todavía existe mucha confusión sobre qué es y qué no es el alzhéimer. Hay que entender que no forma parte del envejecimiento normal, y que podemos actuar sobre varios factores de riesgo para reducir la probabilidad de desarrollarlo”, explicó la Dra. Gramunt.

Durante su intervención, también compartió los últimos avances en investigación, como el desarrollo de biomarcadores capaces de detectar la enfermedad antes de la aparición de los síntomas, nuevas técnicas de neuroimagen y ensayos clínicos con fármacos innovadores como el lecanemab, que ha mostrado resultados prometedores en fases tempranas del alzhéimer.

La Dra. Gramunt subrayó la importancia de basar el conocimiento en evidencia científica para combatir los mitos y fomentar una comprensión precisa de la enfermedad entre la población. “Solo con información rigurosa podremos romper el estigma que aún rodea al alzhéimer y promover hábitos de vida saludables que pueden contribuir a su prevención”, añadió.

El acto concluyó con un espacio participativo donde el público pudo trasladar sus preguntas e inquietudes a la especialista, generando un diálogo cercano y enriquecedor sobre una de las principales preocupaciones de salud pública.

El alzhéimer en cifras

Actualmente se estima que el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas afectan a 900.000 personas, cifra que se traduce en una de cada diez de más de 65 años y un tercio de las de más de 85. Estas patologías son una de las principales causas de mortalidad, discapacidad y dependencia. Si no se encuentra una cura efectiva y con la esperanza de vida en aumento, en el año 2050 el número de casos podría triplicarse en el mundo, superando el millón y medio de personas solo en España, un hecho que podría llegar a colapsar los sistemas sanitarios y asistenciales.