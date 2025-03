​Estragias ante la inflación: el 56% de los españoles recortará gastos no esenciales en 2025

Los ahorros y el coste de vida siguen siendo dos de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente en el contexto actual de creciente inflación e incertidumbre económica. Según la IV edición del Estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’, llevado a cabo por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, el 56% destina, al menos, el 40% de su salario a gastos fijos.

En este sentido, el 30,2% de los encuestados afirma destinar más de la mitad de su sueldo solamente en gastos fijos, mientras que otro 26% necesita, al menos, el 40% de lo que gana. Estos datos contrastan con el escaso 14,7% que logra mantener estos gastos dentro del 20% de su salario.

Con este escenario, ahorrar se ha vuelto un desafío: un 19,1% de los encuestados admite no tener ningún ahorro, más del doble que en 2024 (7,5%). Este aumento refleja, en palabras de Mónica Correia, CEO de Nickel España, “cómo el aumento del coste de vida sigue limitando la capacidad de ahorro de los hogares, y evidencia la importancia de contar con soluciones accesibles que permitan a las personas gestionar mejor su dinero”.

Desde recortar gastos hasta buscar un segundo empleo: así enfrentan los españoles el aumento del coste de vida

El estudio también muestra cómo los españoles planean afrontar el incremento del coste de vida en 2025. La mejor estrategia, para el 56% de los encuestados, es reducir el gasto en productos no esenciales, como ropa, tecnología y ocio. Un 32% optará por reutilizar productos o comprar de segunda mano; mientras que un 25% buscará formas de generar ingresos adicionales, ya sea consiguiendo un segundo empleo o invirtiendo en criptomonedas.

Además, un 15,8% considera pedir un préstamo o utilizar tarjetas de crédito para cubrir sus gastos, lo que refleja hasta qué punto la situación económica está obligando a algunos hogares a recurrir a otro tipo de financiación. En este sentido, los jóvenes entre 18 y 30 años son los más vulnerables: el 22,5% está dispuesto a endeudarse y un 31% a invertir en criptomonedas, cifras que superan en 7 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, a la media nacional.

Bajas expectativas económicas: sólo el 37% cree que su situación mejorará

A pesar de los esfuerzos por ajustar gastos y encontrar nuevas fuentes de ingresos, entre los españoles parece predominar un sentimiento de resignación. Un 57% cree que su situación económica seguirá igual que en 2024, 8 puntos más que el año pasado. Solo un 37% confía en que mejorará, mientras que un 9,6% teme que empeore.

El pesimismo es especialmente alto entre los mayores de 65 años, con un 79% convencido de que su situación económica se mantendrá igual y apenas un 6% con esperanzas de mejora.

La salud mental y el acceso a la vivienda: desafíos para los más jóvenes

El aumento del coste de vida no afecta a todos por igual, y las diferencias generacionales son cada vez más evidentes. Los jóvenes menores de 30 años son los más afectados en términos de bienestar emocional: un 34,5% reconoce que la preocupación por su situación financiera está afectando a su salud mental, una cifra muy superior a la de los mayores de 65 años, que se sitúa en un 19%.

Además, la dificultad para acceder a la vivienda es otra gran barrera para los más jóvenes. Un 36% de los encuestados en este rango de edad señala que su principal preocupación económica es no poder comprar o alquilar una casa, mientras que solo el 13,5% de los mayores de 65 años considera esto un problema.

En contraste, y aunque los mayores de 65 años también enfrentan incertidumbre económica, su situación es muy diferente. Un 44% afirma que ha planificado bien sus ahorros y puede hacer frente a imprevistos, una cifra significativamente superior a la de los más jóvenes, donde solo el 7% se siente económicamente seguro.