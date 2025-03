Kobe Motor ha iniciado su tercera edición de la Copa Kobe ECO dentro del Campeonato de España de Energías Alternativas – RACE (CEEA)

Nueva edición de la Copa Kobe ECO, donde los de Kobe Motor siguen pudiendo alardear de la máxima igualdad que existe entre todos los Toyota Yaris Cross 130H GR Sport que compiten en ella.

En Mallorca, los dos equipos inscritos por Infova Automoción, con una dupla para Iván Solera y David Sánchez, y otra con Unai Ureña y Diego Vallejo, que han ido intercambiando el liderato entre ellos durante toda la prueba balear.

Siempre seguidos muy de cerca por Jesús Domínguez y Sara Martínez, y el equipo Bregauto con Alfonso Gil y Carlos Herranz.

El equipo de Autp Hebdo Sport, con las féminas Laura Aparicio y Alba Cano, aún consiguiendo el mejor tiempo en cuatro tramos, entre ellos el TR+ que otorga puntos extra en el campeonato, un error en la regularidad del sexto tramo, las hunde en la clasificación en último lugar.

En la prueba mallorquina, se estrenaban en la copa la pareja formada por los castellonenses, Raquel Muñoz y Manuel Soler, que aunque están en proceso de aprendizaje en regularidad, ya han dejado destellos de que vienen a hacer grandes resultados, ganando la eficiencia.

Tras once tramos de regularidad, con tramos muy exigentes en la noche mallorquina, como los que han disputado por la Sierra de Tramontana; los mejores en la combinada han sido Iván Solera y David Sánchez que se hacen con la victoria en la primera prueba puntuable de la copa.

Seguidos en segunda posición, por el equipo de Bregauto, de Alfonso Gil y Carlos Herranz, que firman un gran comienzo de temporada. Y en tercera posición, también Infova Automoción con Unai Ureña y el mundialista Diego Vallejo.

Gran comienzo para la copa de Kobe Motor, que tendrá su segundo asalto de la temporada en el Eco Rallye Villa de Llanes, entre los días 2 y 4 de mayo.



El Eco Rallye Mallorca, segunda prueba del nacional, también ha vivido la pelea entre los híbridos enchufables, donde el equipo oficial Toyota Kobe Motor se ha impuesto con la dupla de Ángel Santos y Mario Osma, siendo los mejores en regularidad, eficiencia y el TR+. Con este resultado se alzan con el liderato del nacional.

José Manuel Pizarro y Daniel Pizarro, fueron terceros finales y con la suma del equipo impulsan al liderato a Kobe Motor entre los equipos y a Toyota entre las marcas.

Segundos han sido el equipo de Infova Automoción, con Pablo García y Tiffany Araujo, que comprimen la pelea en la general, copando de nuevo todo el podio con el eficiente Toyota C-HR Plug In.



“Ha sido un gran comienzo de la Copa Kobe ECO, Mallorca nunca defrauda con tramos muy exigentes y el plus de la nocturnidad. El comportamiento de los Toyota Yaris Cross 130H GR Sport ha sido excepcional, siendo uno de los vehículos favoritos para este tipo de competiciones.

Salimos de Mallorca con el liderato para Kobe Motor entre los equipos y para Toyota entre las marcas en las dos categorías donde estamos presentes. Iremos a Llanes con muchísimas ganas de defender dichos puestos”. Añade Ángel Santos, coordinador de la Copa Kobe ECO y piloto oficial de Toyota Kobe Motor.



