‘Empoderío’, de Lara Izaguirre, se estrenará en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián

La directora Lara Izagirre presentará en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donosti su nuevo largometraje documental "Empoderio".

El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián se celebrará entre el 4 y el 11 de abril en el Teatro Victoria Eugenia y en el Teatro Principal, además de otros escenarios de la ciudad. El día 5 de abril se presentará "Empoderío" en el Teatro Victoria Eugenia a las 20:00.

En palabras de la directora "el proyecto nace de la necesidad de crear puentes entre mujeres payas y gitanas, a través de la risa y la actuación." Además, ha explicado que se trata de un documental que "bien puede ser una carta de amor y cariño que he ido tejiendo con un equipo increíble y que me ha hecho descubrir que son muchas más las cosas que nos acercan de las que nos separan".

"Empoderío" es un proyecto de la productora vizcaína Lara Izagirre Garizurieta que cuenta con el apoyo de Art For Change de Fundación "La Caixa" y Diputación Foral de Bizkaia, y con la colaboración de la productora Gariza Films, AMUGE (asociación de mujeres gitanas de Euskadi), NOMA ACTING, el ayuntamiento de Bilbao, Bilbao Film Commission y la Fundación Calouste Gulbenkian (Portugal).

Protagonizada por Sheila Aguilar Clavería, Susana Amaya Borja, Salua Belkir Afif, Raquel Borja Jiménez, Mari Mar Clavería Jiménez, Xandra Clavería Jiménez, Severi Cortés Dual, Saray Echavarría Pedro, Janire Goikoetxea Ozalla, Consuelo Hernández Hernández, Mari Mar Jiménez Clavería, Ángela Jiménez Jiménez, Laura Manzanares Álvarez, Violeta Pérez Manzano, Trini Ruiz Echevarría y Núria Urrutia Cruz, quince mujeres gitanas integrantes de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi (AMUGE).

Este proyecto ha sido rodado a lo largo de un año y medio. Un taller de improvisación donde la directora junto a la actriz Naiara Carmona impartían clases a las quince protagonistas en el centro cívico del barrio de Otxarkoaga.

El film cuenta con un equipo técnico compuesto por profesionales vascas; productora ejecutiva y directora de fotografía Lara Izagirre Garizurieta, producción Saioa Miguel, Garazi Elorza, Allende Grandmontagne y Elene Barrutia, montadora Maitane Caballo, sonido directo Maitane Carballo, Itsaso Molinuevo, Deiane Olaizola, en edición de sonido y mezclas Asier Rentería y etalonaje Josu Trocaola. Además, a este largometraje le acompaña una banda sonora realizada por la compositora de música Paula Olaz.

SINOPSIS



Entre risas y complicidad, un grupo de mujeres gitanas improvisan secuencias en una aula del Centro Cívico de Otxarkoaga. La luz suave de la mañana entra entre las cortinas moradas, mientras una de ellas destripa una película que habla de unas mujeres gitanas que hacen un taller de interpretación. La realidad y la ficción se mezclan. Juego, diversión, empoderamiento y sororidad se juntan en este documental que quiere ser una carta de amor a las mujeres gitanas vascas. Un puente, un canto alegre y unas palmadas al viento que nos recuerdan que las historias (aunque sean improvisadas e inventadas) son lo que necesitamos para acercarnos las unas a las otras.

AMUGE

Hace más de dos años, Tamara Clavería, presidenta de Amuge Elkartea y la directora Lara Izagirre comenzaron a soñar con la posibilidad de crear lazos entre el cine y las mujeres gitanas. Este pequeño taller de improvisación convertido en largometraje documental es una demostración del trabajo que se ha realizado durante este último año y medio.

LA DIRECTORA: LARA IZAGIRRE



Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UPV/EHU (2007), Lara se especializó en dirección de cine en la NYFA y trabajó en la productora independiente Forensic Films.

Debutó en el largometraje con "Un otoño sin Berlín" (2015), presentado en el Festival de San Sebastián y reconocido con un Goya a la Mejor Actriz Revelación para Irene Escolar. Su segunda película, "Nora" (2020), también se estrenó en San Sebastián y fue distribuida en Francia y España en 2021, con derechos adquiridos por HBO, Netflix, ETB y TVE.

En 2023 dirigió el cortometraje en euskera "Pelikula Baten Bila", seleccionado en ZINEBI, en la sección Bertoko Begiradak. Actualmente, trabaja en el guion de su tercer largometraje, "YERMA", junto a María Goiricelaya, que también será rodado en euskera.