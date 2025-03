Los clásicos del 'true crime' español, protagonistas de abril en la Academia

Abril tiene como protagonistas a clásicos del cine de crímenes y suspense españoles, dentro del ciclo ‘Narrar el crimen’. Dirigida por Edgar Neville, se proyectará El crimen de la calle Bordadores, una película de 1946, que está basada en una historia real del crimen de una mujer y los tres sospechosos del asesinato. También se podrá ver el largometraje de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, estrenada en 1980, basada en hechos reales, y con Amparo Soler Leal, Daniel Dicenta o Héctor Alterio en el reparto, entre otros.

Fotograma de El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró



La Academia de Cine recupera así algunos de los clásicos del true crime español y reúne a autores y autoras que han trabajado esta temática desde distintos formatos como Martha Caballero o David Pérez Sañudo, entre otros, que acompañarán a las proyecciones con mesas redondas sobre el género.

Dentro del ciclo ‘Más cine español’ se proyectarán las óperas primas de tres cineastas españolas: La hojarasca, de Macu Machín; Un sol radiant, de Mónica Cambra y Ariadna Fortuny; y Un lugar común, de Celia Giraldo. Tres historias que abordan las relaciones familiares, a partir del vínculo entre mujeres de diferentes generaciones, con una radiografía sobre el papel que estas juegan en los cuidados y mostrando las nuevas narrativas cinematográficas.

El director de Arte Wolfgang Burmann será homenajeado en el ciclo ‘Maestro’. Responsable de los códigos visuales y la estética de películas como La flor de mi secreto, Tesis, Remando al viento o Abre los ojos, mantendrá un coloquio con el público tras la proyección de esta última, junto a la directora de Arte, Montse Sanz.

Craig Mazin, uno de los creadores de la serie The Last Of Us, visitará la Academia para presentar la segunda temporada de esta ficción de HBO. También pasará por la institución el actor Ricardo Darín, que preestrenará El eternauta, un serial de ciencia ficción de Netflix Argentina.

Alex Garland presentará Warfare. Tiempo de guerra, basada en las experiencias de Ray Mendoza durante la guerra de Irak como miembro de la marina de Estados Unidos. Mendoza, que escribe y codirige el filme, acudirá a la Academia junto a Garland.

El cine español del 28 Festival de Málaga también será protagonista del cuarto mes del año con La buena letra, de Celia Rico, película que recibió la Mención Especial del jurado. Ganadora del Premio de la Crítica, Molt lluny (Muy lejos), ópera prima de Gerard Oms, con un reparto encabezado por Mario Casas -ganador de la Biznaga de Plata a Mejor Actor Protagonista ex aequo- podrá verse en Madrid y Barcelona.

La niña de la cabra, dirigida por Ana Asensio, que formó parte de la selección malacitana en la Sección Oficial Fuera de Concurso, se exhibirá también en la institución dentro de su ciclo de preestrenos.

Podcast, libros y conversaciones sobre Buñuel

La Academia de Cine retoma en abril el ciclo ‘Bienvenido Mr. Podcast’, que celebra su primera sesión de este 2025 con ‘Sabor a Queer’, el espacio dirigido y presentado por el cineasta David Velduque, que aborda temas como la identidad queer, la precariedad y el racismo, promoviendo el diálogo inclusivo con invitados diversos.

John Douglas Sanderson visitará a la institución para presentar su publicación La evolución del lenguaje cinematográfico del western en España, acompañado del historiador José Luis Sánchez Noriega, dentro del ciclo ‘Libros de Cine’. Además, se celebrará la noche de los libros con la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado – The room next door, un filme basado en la novela de Sigrid Nunez, Cuál es tu tormento.

Con motivo del Día Mundial del Diseño, la Academia reúne a ilustradores y diseñadores que han explorado el cartel cinematográfico en una mesa redonda en la que participarán Natalia Montes, Octavio Terol, Iñaki Villuenda, y Alba Sánchez Saura.

La Academia continúa conmemorando el 125 aniversario de Luis Buñuel, que compartirá protagonismo con otro cineasta que también celebra su centenario este año, el polaco Wojciech Jerzy Has. Bajo el título ‘De Buñuel a Has: promoción y distribución del cine clásico europeo’, la directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi; Tomasz Kolankiewicz, director de la Filmoteca Nacional de Polonia; y Jędrzej Sabliński, director de la empresa polaca de postproducción cinematográfica Di Factory; conversarán sobre las vías de promoción y distribución del patrimonio cinematográfico europeo.

El capítulo de efemérides continuará en Barcelona con un homenaje a los 20 años del estreno de Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que viajará hasta la Ciudad Condal para mantener un encuentro con el público tras la proyección de su película, ganadora del Oscar a Mejor Película en Habla no Inglesa. La cineasta y actriz Itsaso Arana nos invita a indagar en su mirada hacia la historia del cine en ‘Las que le importan a…’, que continúa este mes con la proyección de Función de noche, de Josefina Molina; El desprecio, de Jean-Luc Godard; y El desencanto, de Jaime Chávarri -en este último Arana estará acompañada del escritor y creador escénico, Celso Jiménez-.

'ACCIÓN Presenta' proyectará el documental de Javier Balaguer, Cervantes. La búsqueda, tras el que el director celebrará un coloquio acompañado del historiador Francisco Marín Perellón y la arqueóloga Almudena García Rubio.

El ladrón de perros, de Vinko Tomic; Rita, de Jayro Bustamante; y Una noche con los Rolling Stone, de Patricia Ramos Hernández también se podrán ver en la sede de la institución dentro de un ciclo dedicado a los Premios Platino.

Día Mundial del Autismo

Con motivo del Día Mundial del Autismo, el 2 de abril, se proyectará el día anterior Código Marcos, un retrato sobre la maternidad y la desestigmatización de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), dirigido por Liena Cid y Patricia Pérez Fernández, que también celebrarán un encuentro con el público, moderado por la guionista Lola Mayo. La proyección contará con subtitulado adaptado.