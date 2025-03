Poder visitar sus encantos

Mi palabra contra la de usted. No le temo a usted, ni a nadie, sabe por qué, porque soy gente del pueblo, con conciencia. Antes de todo, no voy a despotricar como vos, esa punta de lanza enemiga contra el pueblo trabajador, del “Ñor Absalón Pastora”. Lo invitó a que me preste su micrófono anunciador del mal, pero para que yo pueda anunciar el bien.