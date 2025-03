El cáncer colorrectal, el más diagnosticado en España, exige un nuevo enfoque integral y urgente

La Asociación de Pacientes con Cáncer Colorrectal, EuropaColon, con motivo del Día Mundial de este tumor, que se celebra el 31 de marzo, pone de relieve la necesidad urgente de aumentar la atención y visibilidad para el cáncer colorrectal. A pesar de ser el más frecuente en España, con 44.573 nuevos diagnósticos previstos para el año 2025 (30.311 de colon y 14.262 de recto), y de tener un gran impacto sanitario y social, sigue siendo una enfermedad insuficientemente reconocida.



Este es el principal mensaje de la campaña “El Gigante Olvidado”, que se apoya en las principales cifras sobre este cáncer para visibilizar su magnitud. Así, EuropaColon España ha recopilado en 10 puntos datos destacados sobre la realidad del cáncer colorrectal. El incremento de su incidencia, con un aumento anual del 0,2%, es uno de ellos. Otra cifra preocupante es su crecimiento en personas menores de 50 años, según pone de manifiesto un estudio que revela que, para el año 2030, se estima que el 11% de los casos de cáncer de colon y el 23% de los de recto se diagnosticarán en personas con edad inferior a 50 años.

La mortalidad que causa también se encuentra entre factores que hacen necesario dedicar esfuerzos a mejorar su diagnóstico y tratamiento. Así, en 2023, 15.385 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, lo que la convierte en la segunda causa de muerte por cáncer en varones (por detrás del cáncer de pulmón) y la tercera en mujeres (por detrás del cáncer de mama).

Luis Miguel de la Fuente, presidente de EuropaColon España, señala: "El cáncer colorrectal es el más diagnosticado en nuestro país y, sin embargo, sigue siendo un gigante olvidado. Es inconcebible que, a pesar de este impacto, no se le dé la atención que merece en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento. A través de la campaña 'El Gigante Olvidado' queremos visibilizar la gravedad de esta enfermedad y pedir que se ponga en el lugar que le corresponde del debate sanitario y social”.

La importancia del diagnóstico temprano

La supervivencia a los 5 años de los pacientes con cáncer colorrectal es del 62,5%3. Sin embargo, esta cifra mejora considerablemente cuando la enfermedad se detecta en fases tempranas. En estadios precoces, la tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal supera el 90%, mientras que en fases más avanzadas la supervivencia cae al 50-70%. El diagnóstico precoz es, por tanto, una de las claves para mejorar las expectativas de vida de los pacientes.

EuropaColon España destaca que los programas de cribado han demostrado ser una herramienta fundamental en la detección temprana. Estos programas podrían reducir la mortalidad por cáncer colorrectal en un 15% y evitar un tercio de las muertes anuales, lo que salvaría más de 3.600 vidas al año6. Sin embargo, solo el 62,5% de la población se ha sometido a las pruebas de cribado disponibles, a pesar de que el 87% conoce los tests de sangre oculta en heces.

"El cribado es clave para detectar el cáncer colorrectal a tiempo. La gran mayoría de las personas sabe de la existencia de las pruebas, pero no todas se realizan el test. Es fundamental que se eliminen las barreras al acceso y se fomente una mayor participación en los programas de cribado, ya que esta es una herramienta crucial para salvar vidas. Con 'El Gigante Olvidado' queremos sensibilizar a la población sobre la importancia de hacerse estas pruebas y prevenir muertes evitables”, subraya De la Fuente.

La metástasis, un desafío acuciante

Uno de los principales retos en el tratamiento del cáncer colorrectal es el abordaje en su fase avanzada. Aproximadamente, el 20% de los pacientes con este tumor presentan metástasis en el momento del diagnóstico, y hasta el 50% de los pacientes inicialmente diagnosticados con enfermedad localizada desarrollarán metástasis con el tiempo. La supervivencia media de los pacientes con metástasis no supera los 30 meses.

"El cáncer colorrectal es una enfermedad compleja, especialmente cuando hay metástasis, que es un factor determinante en la evolución de la enfermedad, y es fundamental que se investiguen nuevas formas de tratarla y prevenirla. Solo a través de la investigación y un diagnóstico más temprano se podrá mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la supervivencia”, subraya el doctor Fernando Rivera, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD).

La necesidad de más atención y recursos

EuropaColon España hace un llamamiento urgente a las autoridades sanitarias y a la sociedad en general para que el cáncer colorrectal reciba la atención y visibilidad que merece. La organización aboga por una mayor inversión en programas de prevención y cribado, así como por un mayor enfoque en la investigación para mejorar los tratamientos y reducir las tasas de mortalidad.

Para esta asociación, además, es fundamental fomentar la coordinación entre profesionales sanitarios, optimizar el circuito asistencial, y fortalecer la relación y comunicación médico-paciente. También se debe mejorar la información y expectativas del paciente, gestionar adecuadamente los efectos secundarios, y proporcionar apoyo en la aplicación y convivencia con la colostomía. Asimismo, considera esencial ofrecer un abordaje psicológico y emocional, facilitar la logística y soluciones específicas, y garantizar la equidad y gestión burocrática de la enfermedad, así como promover el sentido de pertenencia a un colectivo de apoyo para los pacientes.