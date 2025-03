Nacen en libertad tres pollos de quebrantahuesos en los Picos de Europa, un avance que consolida la población cantábrica

Miembros de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), en colaboración con agentes de la Guardería Medioambiental, han documentado el nacimiento con éxito de tres crías de quebrantahuesos en tres nidos distintos de los Picos de Europa, dos de ellos en Cantabria y uno en Asturias. Se trata de la primera vez que se producen tres nacimientos exitosos en una misma temporada reproductiva desde que se inició el programa de reintroducción de la especie.



En total, este año se han detectado cinco parejas reproductoras en Picos: tres de ellas han logrado concluir con éxito el proceso de incubación y eclosión, y ya alimentan a sus respectivas crías. La cuarta pareja finalmente no inició la reproducción y, en lo que respecta a la quinta, se desconoce por el momento su situación ya que ha cambiado su área de campeo.

Cabe destacar que la edad media de estos padres es 4’3 años, la más temprana datada para la especie, y que contrasta con la edad a la que crían por primera vez los quebrantahuesos en Pirineos, entre los 9 y los 11 años. Las edades reproductivas tempranas son un patrón habitual en las poblaciones emergentes de grandes rapaces.

Las parejas reproductoras cantábricas, que están siendo monitorizadas por el equipo de biólogos de la FCQ y agentes de la Guardería Medioambiental, proceden de huevos rescatados de situaciones críticas en el Pirineo aragonés, incubados y criados en cautividad y liberados en Picos de Europa gracias a la cesión gratuita del Gobierno de Aragón.

Los territorios que los quebrantahuesos están eligiendo para reproducirse coinciden con áreas donde se está trabajando activamente en la restauración de la ganadería extensiva de ovino a través de la marca de garantía Pro-Biodiversidad. Son ya 21 los ganaderos cántabros y asturianos que, junto con la FCQ, desarrollan iniciativas para rentabilizar sus explotaciones de extensivo y mejorar su calidad de vida. Esos 21 ganaderos pastorean más de 5.000 ovejas, lo que obviamente genera una abundancia de alimento natural que los quebrantahuesos están aprovechando.

El proceso de cría en libertad de los quebrantahuesos suele prolongarse hasta mediados de junio, momento en el que los pollos estarán preparados para comenzar a volar. Si no hay contratiempos, estos tres nuevos ejemplares se sumarán a los 37 quebrantahuesos que, gracias al proyecto de reintroducción, ya habitan los Picos de Europa.

El Programa de Recuperación del Quebrantahuesos se lleva a cabo a través de un proyecto LIFE con el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de Aragón, el Principado de Asturias, la Junta de Castilla y León, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y Endesa. El objetivo es acompasar la recuperación del quebrantahuesos con la de la ganadería extensiva. En este sentido, la FCQ se guía por los principios que promueve el nuevo Reglamento europeo de Restauración Ambiental, según los cuales la recuperación de los procesos biológicos debe ir de la mano de iniciativas socio-económicas que demuestren que convivir con una biodiversidad equilibrada no es un problema, sino una oportunidad.