​La banda The Waterboys anuncia su gira por escenarios españoles

The Waterboys girarán por nuestros escenarios a finales de noviembre y principios de diciembre presentando su próximo disco, “Life, Death And Dennis Hopper”, que se publicará el 4 de abril (en el sello Puck / Sun). Estas son las cinco paradas de ese tour: el 27 de noviembre, Barcelona (Paral.lel 62); el 28, València (Sala Multi – Roig Arena); el 29, Murcia (Sala Mamba!); el 1 de diciembre, Madrid (La Riviera); y el 2, Pamplona (Auditorio Baluarte). Esta gira es una coproducción de Houston Party y Just Life Music.



Las entradas para estos conciertos se ponen a la venta este jueves 27 de marzo a las 11 horas.

“Life, Death And Dennis Hopper” está centrado en la figura del actor estadounidense que le da nombre y a través de su historia se retratan también las últimas siete décadas de cultura pop occidental. Grabado en los míticos estudios de Sun Records de Memphis, es el decimosexto LP de su carrera y para su confección han contado con colaboraciones de primera fila (Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple…).

El escocés Mike Scott y los suyos siguen siendo una de las bandas punteras de rock clásico. Con un directo, no hace falta decirlo, impresionante, que en su versión actual cuenta con los teclistas Brother Paul de Memphis y James Hallawell de Cornwall, así como por una “killer” sección de ritmo irlandesa formada por el bajista Aongus Ralston y el batería Eamon Ferris, que han sabido reconfigurar la música de todas las etapas de la banda, desde aquel gran sonido de inspiración roots de cuando “Fisherman’s Blues” hasta la de esa brillante ristra de álbumes fluyendo con estilo entre géneros (soul, funk, country-rock…) que han ido sacando desde que en 2015 vio la luz “Modern Blues”. Con ellos sobre el escenario habrá drama, improvisación, fuegos musicales artificiales y no faltarán un buen montón de clásicos. Emocionarán.

En palabras de Mike Scott: “The Waterboys vivimos para disfrutar de la experiencia de tocar, para sentir cómo nuestra música evoluciona y crece con cada concierto. Nada nos alegra más que ver una larga lista de fechas como las de esta gira. ¿Cómo cambiará nuestra música? ¿Qué pasará que nunca antes haya sucedido? ¿Cuánta diversión y emoción podremos disfrutar nosotros y el público? ¡Venid y unidnos a nosotros!”.