La marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. en Australia

Esta entrada mejora aún más la presencia global de la multimillonaria marca y expande el alcance de U.S. Polo Assn. a otro nuevo y emocionante mercado U.S. Polo Assn., la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), se enorgullece de anunciar su lanzamiento en el mercado australiano junto a su socio de marca Brand Machine Group (BMG). Esta entrada mejora aún más la presencia global de la multimillonaria marca y expande el alcance de U.S. Polo Assn. a otro nuevo y emocionante mercado.

U.S. Polo Assn. acaba de lanzar su sitio web australiano www.uspoloassn.com.au, que ofrece un acceso sin fisuras a las colecciones icónicas de la marca, mostrando la fusión de estilo clásico y contemporáneo que se alinea con la forma en que los australianos viven, trabajan y juegan. Los pedidos realizados a través de la página web se distribuyen directamente desde el nuevo almacén de Sídney a toda Australia y Nueva Zelanda.

"Con más de 40 años de experiencia en el mercado, BMG ha sido un socio excepcional para U.S. Polo Assn. en el Reino Unido y otros territorios europeos", dijo J. Michael Prince, Presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y supervisa la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. "Mientras celebramos 135 años de inspiración deportiva, confiamos en que nuestra asociación con BMG en el mercado australiano apoyará el crecimiento global de la marca y ofrecerá estilos excepcionales a nuestros fans y consumidores".

"El mercado minorista de la moda en Australia sigue creciendo y evolucionando con las nuevas tendencias, los cambios en los gustos de los consumidores y las nuevas tecnologías. U.S. Polo Assn. busca ser parte de la evolución de la moda en la región a través de este lanzamiento al mercado, apoyando el deporte y llevando esa conexión auténtica con el deporte del polo a Australia", añadió Prince.

BMG ha establecido una operación dedicada en Australia, dirigida por Kevin Cliffe, Country Manager, desde una moderna sala de exposición de 220 metros cuadrados en Sydney. El nuevo equipo abarca las áreas de ventas, logística, comercio electrónico y atención al cliente, lo que garantiza una base sólida para el crecimiento.

"Entrar en el vibrante mercado australiano demuestra otro hito significativo para U.S. Polo Assn. y para el viaje en curso de BMG para revolucionar el comercio electrónico y el panorama minorista", dijo Boo Jalil, CEO de Brand Machine Group. "Como una de las marcas más populares del mundo, U.S. Polo Assn. está ahora idealmente preparada para llegar a aún más consumidores que nunca en este mercado australiano único y que marca tendencias".

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes de polo y jugadores de polo de Norteamérica, fundada en 1890 y con sede en el USPA National Polo Center de Wellington, Florida. Este año, la U.S. Polo Assn. celebra 135 años de inspiración deportiva junto a la USPA. Con una presencia global multimillonaria y una distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos y Star Sports en la India retransmiten ahora varios de los principales campeonatos de polo del mundo, patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo accesible este apasionante deporte a millones de aficionados de todo el mundo por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada constantemente uno de los principales licenciatarios deportivos globales del mundo junto con la NFL, la NBA y la MLB, según License Global. Además, la marca inspirada en el deporte está siendo reconocida internacionalmente con premios por su crecimiento global y digital. Debido a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre otros muchos medios de comunicación destacados de todo el mundo.

Más información en uspoloassnglobal.com y @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la USPA y gestiona la marca global y multimillonaria U.S. Polo Assn. A través de su filial Global Polo Entertainment (GPE), USPA Global también gestiona Global Polo TV, que ofrece contenidos deportivos y de estilo de vida. Más información en: globalpolo.com.

Sobre Brand Machine Group (BMG)

BMG es un líder internacional en innovación de la moda que se ha consolidado como fabricante vertical y especialista mundial en licencias con más de cuatro décadas de experiencia en el sector. En asociación con reconocidos líderes del mercado, BMG gestiona un proceso fluido y colaborativo de diseño, fabricación y entrega de productos de calidad, al tiempo que defiende el ADN de una variada cartera de marcas. Abarca moda, deportes, actividades al aire libre y artículos para el hogar, incluyendo moda para adultos, ropa infantil y accesorios.

La cartera de marcas de BMG incluye U.S. Polo Assn. Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture y Franklin & Marshall. BMG reafirma su compromiso de mantener unas prácticas empresariales sostenibles y éticas garantizando una total transparencia en toda su cadena de suministro global, en consonancia con el Código Básico de la ETI Más información en www.brandmachinegroup.com y @brandmachinegroup