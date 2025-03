En los últimos tiempos, han surgido debates acerca de si estas soluciones antigranizo, como las que fabrica la empresa Grupo SPAG, afectan la cantidad de lluvia que llega al suelo. Como meteorólogo especializado en la materia, puedo afirmar con base en la ciencia que los cañones antigranizo no alteran las precipitaciones. De hecho no hay ninguna tecnología fabricada por el ser humano que pueda afectar a la naturaleza.

En este artículo, explicaré cómo funcionan realmente.

¿Cómo funcionan los cañones antigranizo? Los sistemas antigranizo, como los que desarrolla Grupo SPAG, tienen como propósito proteger del daño provocado por el granizo, un fenómeno que puede arrasar economías locales en minutos.

Contrario a lo que algunos creen, estos sistemas no "dispersan tormentas" ni "eliminan la lluvia". A través de ondas de choque que emiten estas máquinas, deshace el granizo en su caída de la nube a la superficie, protegiendo asi cultivos y propiedades.

El objetivo es claro: evitar que se formen grandes piedras de granizo.

El cañón antigranizo no elimina la lluvia de la nube ni reduce el número de precipitaciones; solo modifica la estructura del granizo cuando ya ha caído de la nube, para minimizar su impacto destructivo.

La evidencia científica: los cañones antigranizo no reducen la lluvia A pesar de las especulaciones, múltiples estudios demuestran que los cañones antigranizo no tienen un impacto significativo en la cantidad total de precipitaciones.

Por ejemplo la Fundación para la Investigación del Clima FIC hizo un estudio de influencia de la actividad de los sistemas antigranizo en la climatología pluviométrica. Para ello, se obtuvieron datos de observatorios meteorológicos situados a 50 km de tres sistemas antigranizo instalados en distintos lugares de España.

Se puede ver aqui el estudio.

El objetivo era encontrar anomalías en la tendencia de precipitación. El estudio concluyó que la precipitación total se mantiene dentro de los rangos esperados y no se observa ninguna variación que pueda ser achacable por los cañones antigranizo.

Aclarando la polémica Es innegable que existe cierta controversia, avivada por desinformación, que cuestiona el uso de estas tecnologías.

Sin embargo, no hay evidencias reales que demuestran que las acusaciones contra empresas como Grupo SPAG sean verídicas, por lo que carecen de sustento científico.

Su enfoque, según lo que he observado, es proteger los cultivos sin comprometer un recurso tan esencial como el agua, especialmente en tiempos de cambio climático.