XV edición del Foro de Enoturismo, 27 y 28 de marzo, en Laguardia

La Rioja Alavesa vivirá, los próximos días 27 y 28, dos importantes jornadas sobre el enoturismo bajo el lema “Catatendencias: alternativas turísticas cotidianas”.

Un evento que se ha consolidado como referente en la exploración de las últimas tendencias y alternativas turísticas vinculadas al mundo del vino. El Foro lo presentará y conducirá el periodista y comunicador Aitor Buendía, director del programa ‘La Ruta Slow’, en Radio Vitoria-Radio Euskadi. La jornada inaugural comenzará con una ponencia marco a cargo de la periodista Yolanda Ortiz de Arri, quien analizará las nuevas preferencias en consumo de vino, el auge de los vinos sin alcohol y su impacto en el enoturismo.

Posteriormente, Elisa Errea, CEO de The Wine Studio y The Human Studio, disertará sobre cómo integrar el bienestar en el enoturismo, ofreciendo nuevas perspectivas para atraer a consumidores interesados en la salud y el equilibrio emocional.

La mañana continuará con la participación de destacadas figuras como Alba Atienza (Lacrima Terrae), Gloria Vallés (Wine Style Travel) y Nona Rubio (Hotel Wine Fest). Juntas, debatirán sobre cómo comunicar el mundo del vino a los nuevos consumidores, adaptándose a las demandas de un público cada vez más diverso y exigente.

Un panel de propuestas turísticas presentará iniciativas innovadoras como el turismo de pantalla de Ana Alonso (The Travelling Set) y el proyecto “Peñíscola: el plato más grande del mundo” de Laura Hidalgo, directora de comunicación del Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola.

La jornada culminará con una ‘comida de cine’, un evento gastronómico donde cada bocado estará inspirado en películas, actores o historias del mundo del cine, acompañado por la música en vivo de Juanjo Figueroa. Tras el cóctel, el propio Figueroa ofrecerá una charla sobre los vinos según sus climas y sus suelos.

El segundo día arrancará con una ponencia marco sobre los nuevos mercados en el consumo de vino, centrada en los vinos sin alcohol y de baja graduación, a cargo de David Seljas, sumiller y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que, además, formó parte del equipo de sumilleres del prestigioso restaurante ‘El Bulli’.

Vino y literatura

A continuación, se presentarán dos propuestas turísticas: Turismo de Novela, de Maíder Pérez Vilarrodona, que ofrece recorridos literarios por la costa guipuzcoana, y ‘Urueña, la Villa del Libro’, presentada por su alcalde, Francisco Rodríguez, quien compartirá cómo este pequeño pueblo se ha convertido en un referente cultural.

El foro concluirá con una cata de vinos sin alcohol y de baja graduación dirigida por Manuel Gil de Producto de Aldea, seguida de un maridaje vegano con vinos de Rioja Alavesa y delicias vegetales, presentado por la Unión Vegetariana Española. Estos pintxos veganos vendrán acompañados de un menú literario.

