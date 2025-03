Sal de tu individualismo y ve a ayudar a alguien hoy

Está creciendo el número de personas que no están dispuestas en absoluto a satisfacer las necesidades de otras personas. El nivel de enfriamiento por calor humano en diferentes regiones del mundo ha aumentado significativamente. Es hora de activar nuestras alertas sobre este aspecto. ¿Cuántas personas son olvidadas dentro de sus propias relaciones? ¿Cuántas familias no logran ver a sus propios miembros?

Es muy importante resaltar que en cualquier sector de tu vida generalmente recibirás más de lo que das, quien no tiene nada para dar, nada tiene para recibir. ¿Lo que le cobras a la gente es lo que les das? ¿Cuántas veces vemos personas quejarse de que no reciben ayuda de la gente, pero también notamos que no crean las condiciones para recibir ayuda?

Algunos consejos y reflexiones sobre el contradictorio universo humano:

- Sal de las pantallas de tu celular y aprovecha para visitar a alguien. - Aléjate del videojuego y ve a jugar con tu hijo hoy. - Levántate de tu sofá y aprovecha para cultivar plantas, al fin y al cabo muchas personas hacen campaña por el medio ambiente, pero no plantan ni cuidan un árbol ni los jardines donde viven. Además, las mesas del salón están hechas de árboles autóctonos. - Hay tanta gente que defiende a los animales, pero llevan un abrigo de piel, no pueden vivir sin un zapato de cuero en los pies o un cinturón de cuero alrededor de la cintura.

¿Qué hace que hoy muchos seres humanos opten por vivir tan lejos unos de otros? ¿Será porque el individualismo ha ido creciendo de manera más descarada? Si cada uno continuara viviendo en su propio mundo, ¿no estaría optando por el aislamiento o una vida antisocial? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de pedir ayuda a alguien en tus últimos días? Pero, ¿te resultaría fácil pedir ayuda a la gente o te sientes más cómodo sirviendo a los demás?

En la vida necesitamos vivir los dos lados, no siempre seremos esas personas que solo ayudan, necesitamos vivir el otro lado de la vida, pidiendo ayuda. El ser humano vino a la tierra para que cada uno pueda vivir sus habilidades, las cuales pueden ser artísticas, deportivas, científicas, entre otras.

REFLEXIONAR: ¿Cuáles son tus contribuciones reales a la vida de las personas? ¿Se siente cómodo contribuyendo a la vida de otras personas? ¿Cómo te sientes cuando ayudas a alguien? ¿Se siente más cómodo recibiendo o pidiendo ayuda?

Sé que vivimos días muy delicados, donde cada uno vive en sus paraísos digitales mostrando al mundo que lo está haciendo muy bien, pero en realidad sólo la almohada sabe cómo se acuesta cada uno en la cama. Sólo la almohada sabe cuántas lágrimas brotan de tu rostro a causa de tu angustia y tristeza. Cuando surja la oportunidad de ayudar a alguien, permítete hacerlo y afirma tu nobleza más profunda como ser humano. ¿Has ayudado a alguien hoy?

Actualmente hay muchas personas que ayudan a muchas otras personas, pero en el fondo también tienen una gran necesidad de ayuda. Sin embargo, como cada ser humano vive en sus individualidades o vive en sus propias burbujas, no puede ver a estos nobles seres humanos que no se arrepienten de su dolor, pero siempre se ofrecen a ayudar. Muchos contribuyen a la vida de otros mediante la escritura gratuita y sin remuneración alguna, otros dan clases gratuitas a desempleados, jóvenes y mujeres embarazadas. Reflexionemos:

- ¿Y qué aportas tú a la vida de las personas hoy? ¿Cuál es su verdadera contribución a la vida de las personas? Quizás creas que no tienes nada que regalarle a alguien, pero sí, todo el mundo puede darse un minuto de atención prestando su oído para escuchar a alguien o pronunciar una palabra de aliento. ¿Cuáles son las palabras que salen de tus labios para el prójimo, son palabras enfermas o palabras curativas?

- ¿Qué diferencia puedes hacer en la vida de las personas? ¿Por qué es tan importante marcar una diferencia positiva en la vida de las personas? Sencillo, haz a los demás lo que quieres que te hagan en tu vida, la vida nos devuelve lo que nosotros le damos. Puedes estar completamente seguro, todo lo que hagas de corazón en algún momento de tu vida volverá, cuando menos lo esperes, las Leyes del Universo serán justas contigo.

Hoy, por ejemplo, quizás quiera un mensaje tuyo, ¿qué me dirías? ¿Cuál es tu palabra de fortaleza para mí? ¿Te lo has dicho a ti también?