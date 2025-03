Descubre la nueva tendencia en peluquería: mechas nórdicas Cotton Highlights Hair

A todas nos gusta pasar un rato agradable y que nos mimen nuestras melenas, por eso cuando conozco una peluquería que merece la pena, me gusta compartirlo con vosotr@s.



El Salón ÁLEX SESTELO ha sido todo un descubrimiento, una peluquería Premium en pleno barrio Salamanca de Madrid que dispone de un servicio completísimo. Todo lo que necesites para el cuidado de tu pelazo lo tendrás aquí: desde tratamientos hair control, corte, coloración (nuevas técnicas, el clásico tinte, o los barros, de los que soy fan), además de su rincón CARE Bar, un espacio dedicado exclusivamente al cuidado del cabello al máximo nivel.



Su dueño, Alex Sestelo, que en sus orígenes fue maquillador de pasarela, lleva en sus genes la pasión por la belleza y la búsqueda por desarrollar tratamientos y técnicas exclusivas que marquen tendencia. Con experiencia en París y Madrid hace ya casi una década que decidió dar el salto y abrir su propio spa capilar: ÁLEX SESTELO.

Una de las últimas tendencias que viene con fuerza y promete conquistar las melenas más exigentes es el rubio nórdico. Para ello, ÁLEX SESTELO utiliza la exclusiva técnica Cotton Highlights Hair, una propuesta innovadora que redefine el concepto de mechas, aportando luminosidad, naturalidad y un acabado de larga duración.



Inspiradas en la luminosidad del cabello escandinavo, las mechas Cotton Highlights Hair buscan aportar un rubio ultra natural con transiciones suaves y degradados perfectamente integrados. "La clave está en la sutileza y en el respeto por la fibra capilar. Con esta técnica conseguimos un efecto multidimensional, con matices fríos y cálidos en perfecta armonía”, explica Sestelo.

Esta innovadora técnica, desarrollada en su salón, se basa en un proceso meticuloso que permite aclarar el cabello sin dañar la fibra capilar, manteniendo la hidratación y el brillo.

A diferencia de otras técnicas tradicionales, Cotton Highlights Hair se adapta a cada tipo de melena y tono, logrando un efecto totalmente personalizado.

La aplicación de Cotton Highlights Hair paso a paso:

1. Diagnóstico y personalización: Antes de comenzar el proceso, se realiza un análisis detallado del cabello del cliente. Se estudia la base natural, la textura, el estado de la fibra capilar y el resultado deseado para determinar la mejor estrategia de aplicación.

2. Preparación del cabello: Se procede a preparar la melena con productos protectores que ayuden a preservar la hidratación y fortalezcan la estructura capilar durante el proceso de decoloración.

3. Aplicación de las mechas: A diferencia de las técnicas convencionales, las Cotton Highlights Hair se trabajan en secciones finamente seleccionadas, aplicando la decoloración a mano alzada y utilizando papel de algodón en lugar de aluminio. Esto permite un aclarado progresivo y natural, sin marcas abruptas ni cortes artificiales.

4. Tiempo de exposición y control del aclarado: Durante el tiempo de exposición, el equipo monitoriza constantemente el proceso para garantizar un resultado uniforme y saludable. Se busca alcanzar un rubio nórdico con transiciones suaves, evitando cualquier sobreproceso que pueda afectar la calidad del cabello.

5. Matización personalizada: Una vez alcanzado el nivel de aclarado deseado, se aplica un matizador adaptado a cada cliente para neutralizar tonos no deseados y potenciar la luminosidad del color final.

6. Hidratación y sellado: Para finalizar, se aplica un tratamiento nutritivo que restaura la hidratación, sella la cutícula y aporta brillo y suavidad a la melena. Este paso es esencial para mantener la salud del cabello tras la coloración.

“La clave de esta tendencia reside en la naturalidad del resultado. Buscamos un acabado absolutamente natural, como si el sol hubiera hecho su magia de manera espontánea", concluye el estilista.



Un tip: Este salón cuenta con unos sillones para lavar el pelo que son súper cómodos, los mejores que he probado hasta la fecha, parece que estás tumbada. Créeme, ¡tus cervicales te lo agradecerán!!!

Salón Alex Sestelo Calle Hermosilla, 43, 1ª planta 28001 Madrid