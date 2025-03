​La Perla de Culleredo

Laperlafamily se crea el 2017 con gran esfuerzo y dedicación. Su principal objetivo es darle a los animales una segunda oportunidad, buscan su bienestar. Les proporcionan cuidados veterinarios, buena alimentación y un excelente hogar.

Son cuatro personas de una familia las que llevan esta protectora de Perillo. Es una protectora muy comprometida con el mundo animal y en especial con los gatos, y aunque sean 100% gatunos, han colocado también algún perrito.

Ellos se preocupan mucho por el estado del animal y que esté saludable. En cuanto el animal llega a sus manos, en su mayoría encontrados por ellos, son llevados al veterinario y revisados. De hecho ninguno de los gatitos que tiene Montse y Pedro se van sin chip y sin pasaporte.

Los controles para llevarse uno de estos animalitos es muy estricto, como debe ser, pues se trata de una vida y de un destino y de una vida digna que debe dársele a cada uno de ellos.

Antía, la hija de Montse y Pedro, también tiene una peluquería perruna y siempre intenta poner guapos a los gatitos que se van en adopción. Aquí las adopciones no corren prisa, para nada, ellos tienen casas de acogida y mismo en el centro de Culleredo tienen 50 gatos que viven muy bien, y que como dice Montse: "si no se encuentran buenos dueños, que sean correctos, allí se quedarán".

En la protectora, Silo y Hanno, dos panteritas negras, dos bellezas creadas por Dios, buscan un hogar para siempre. También están Jim y Diani, otras dos bellezas oscuras, de mayor tamaño. Melo también está buscando casita, para los amantes de gatos coloridos, aquí está el mágico Melo, sin duda todos ellos, gatos que traen fortuna, bienestar a la familia y progreso, pero ante todo, felicidad y sonrisas.



La gata tricolor Popa, también desea conocerte. Ella es hermosa y elegante, para nada distante, una rosa del jardín más cuidado y una diosa de los veranos más consagrados. Blanca es otra de las gatitas preciosas que tienen. Ellos se quedarían con todos, lo mismo que yo haría pero evidentemente es complicado. El nieto de Montse, Eder, también es un enamorado de los gatos y tiene varios en casa.



Pero no te pierdas a Blanca, mírala en la página de Instagram "laperlafamily". Blanca es cariñosa y amistosa, es pura como un clavel, limpia lluvia del otoño que cae sin manchar la piel. Es amigable y hermosa, un rubí de gata noble, que no dudes ni un momento, te hará feliz, del día a la noche. Yuki es algo reservado y tímido con los humanos, pero poco a poco da pasos y será como tu hermano. Es un gatito blanco y gris, que el cielo creó con agrado. No lo dudes ni un momento, que adoptarlo es un puntazo.



Luc es un gato de 3 años blanco, más hermoso que la nieve, al que le cuesta un poco adaptarse, pero con cariño todo se logrará. Luc es el peregrinar profundo, la gentileza de un Dios, la belleza de una princesa y el canto de un ruiseñor. No te lo pierdas.

Bampi es un gatito hermoso que yo diría que es como un persa del Himalaya. Precioso y cariñoso y nueve meses nada más, poco más puede pedirse pues viene de Dios, que es bondad. Es hermoso y no hay más que hablar, como todos los demás, pues cada uno es especial.

George es un gato amarillo que busca también un asilo. Un hogar donde lo cuiden, quieran y le den abrazos. No rompas tu vida en retazos y rescata a este campeón. No ganarás mayor maratón que el de tenerlo en tu pequeña mansión.

Snow es un gato blanco, que precisa tiempo para poder confiar, hay que demostrarle afecto y amor a mil y sin parar. Todo esto alegrará la vida de este poeta, de línea fina y clara melena, que no es normal, quien no le quiera.

Y en medio de todos, está Flan. Un elegante caballero vestido de blanco y negro, y sin faltar su lunar. Todos son jóvenes artistas, de la más sobresaliente fiesta realista del cortejo celestial. Y este hermoso galán, Flan, me recuerda a mi Pochito, mi gato de la terraza, que amaba tanto pasear, pero siempre estuvo vigilado y nunca se le llegó a fallar. Pochito, siempre te amaré y es por ti, cuando te has ido, que encontré a otros dos, Chiquinquirá y Petra los llamé y a Montse se los llevé dos mediodías de marzo. Los nombres podrán cambiar, de estas dulces criaturas, más no su fin en mi vida, que fue disimular mi amargura por perder a mi Pochito. No su fin en esta vida de seguir alegrando familias cuando las vayan a adoptar. Bajaron del cielo las dos, con amplias misiones que lograr. Vinieron para ayudar y por ello, las debemos bien cuidar. Por si alguien las quiere conocer, Chiquinkirá ahora es Mulan, peluda, virtuosa, amistosa y diosa.



Y aquí llego a este final, por hoy sobre este lugar, cuna de gatos chiquitos y ya entrados en añitos. Así es, así como te lo cuento y de cuento, nada tiene. Pues pues, lee bien.

Si quieres colaborar puedes enviar pienso o arena a su centro. Hay una forma de ayudar por tan sólo un euro al mes. Otra manera es donando latas y mantas, camas, juguetes, etc... Todo significa mucho y se agradece de corazón. También se puede colaborar como casa de acogida y yendo a acompañar a los gatitos un rato. Ellos se encuentran en Paseo Profesor Tierno Galván, 4, 15670 Acea de Ama, Culleredo, A Coruña.

Y finalmente conozcan a Eder, nieto de Montse y sobrino de Antía, que seguramente será el futuro coordinador de esta protectora tan empática y amante de los animales, en especial, los gatos.



Esperemos que sigan teniendo mucha suerte, cumpliendo con esta maravillosa misión.