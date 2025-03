Fersay selecciona los electrodomésticos más eficientes para un hogar sostenible en 2025

Fersay ofrece una amplia gama de repuestos y accesorios para electrodomésticos. Su objetivo es claro: ayudar a los consumidores a prolongar la vida útil de sus aparatos y optimizar su funcionamiento, promoviendo un consumo más sostenible y responsable La eficiencia energética no solo reduce la factura de la luz, y los costes asociados al mantenimiento del confort en el hogar, sino que también contribuyen a disminuir la huella de carbono de cada hogar. Afortunadamente, los nuevos modelos de electrodomésticos incorporan tecnologías avanzadas como sistemas inteligentes y sensores que ajustan el consumo según las necesidades reales, lo que se traduce en un funcionamiento más limpio y sostenible.

Por este motivo, Fersay, empresa líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos y confort con más de 45 años de trayectoria, resalta la importancia de elegir electrodomésticos que no solo optimizan el consumo energético, sino que también cuidan el medio ambiente. Y este es el resultado de su selección:

Frigoríficos inteligentes con sistema Inverter : Estos modelos ajustan automáticamente la temperatura según la cantidad de alimentos almacenados y las condiciones ambientales, reduciendo considerablemente el gasto energético. En este caso, Fersay recomienda los frigoríficos con etiqueta energética A+++ y sensores inteligentes.

: Estos modelos ajustan automáticamente la temperatura según la cantidad de alimentos almacenados y las condiciones ambientales, reduciendo considerablemente el gasto energético. En este caso, Fersay recomienda los frigoríficos con etiqueta energética A+++ y sensores inteligentes. Lavadoras y secadoras ecoamigables : Las lavadoras más eficientes cuentan con sensores que determinan el nivel de carga y la cantidad de agua necesaria, permitiendo ciclos de lavado adaptados a la carga. Así, Fersay recomienda optar por tecnologías como EcoBubble o Aqua Saver.

: Las lavadoras más eficientes cuentan con sensores que determinan el nivel de carga y la cantidad de agua necesaria, permitiendo ciclos de lavado adaptados a la carga. Así, Fersay recomienda optar por tecnologías como EcoBubble o Aqua Saver. Lavavajillas con bajo consumo de agua y energía : Los lavavajillas modernos ajustan la temperatura y el uso del agua de forma precisa, asegurando que se utilicen únicamente los recursos necesarios sin comprometer la limpieza de vajilla. "Escoge modelos con sensores de suciedad y programas adaptados a cargas reducidas" añade Noelia Carrascos, directora de marketing de la compañía.

: Los lavavajillas modernos ajustan la temperatura y el uso del agua de forma precisa, asegurando que se utilicen únicamente los recursos necesarios sin comprometer la limpieza de vajilla. "Escoge modelos con sensores de suciedad y programas adaptados a cargas reducidas" añade Noelia Carrascos, directora de marketing de la compañía. Hornos de convección y microondas de última generación : A la hora de cocinar, también es posible hacerlo de manera más rápida y eficiente, aprovechando cada vatio de energía al máximo. Considera hornos con funciones de autolimpieza y microondas que ajustan la potencia automáticamente según el tipo de alimento.

: A la hora de cocinar, también es posible hacerlo de manera más rápida y eficiente, aprovechando cada vatio de energía al máximo. Considera hornos con funciones de autolimpieza y microondas que ajustan la potencia automáticamente según el tipo de alimento. Placas de inducción: por último, y gracias a la nueva tecnología basada en campos electromagnéticos, este tipo de electrodomésticos del hogar calientan directamente el recipiente y reducen significativamente la pérdida de energía. Opta por placas con control táctil, zonas flexibles y función de apagado automático. Difundiendo esta información, la especializada en repuestos y accesorios para diferentes electrodomésticos, mantiene su compromiso de fomentar prácticas más sostenibles y responsables, ayudando a los consumidores a optimizar el uso de sus equipos y evitando reparaciones costosas o sustituciones prematuras.

Más información sobre Fersay

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrodomésticos y confort. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.

En línea con las nuevas tendencias de consumo, Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en: www.fersay.com